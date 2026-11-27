केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है. विकास अग्रवाल को 27 नवंबर 2026 को भारत लाया गया. मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसे छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम को सौंप दिया गया.

सीबीआई के मुताबिक, विकास अग्रवाल छत्तीसगढ़ में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में वांछित था. आरोप है कि साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की शराब वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थीं. इस पूरे मामले में राज्य के सरकारी खजाने को 1280 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का आरोप है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, विकास अग्रवाल इस पूरे सिंडिकेट में पैसों का हिसाब-किताब संभालने वाला मुख्य व्यक्ति था. उसे इस नेटवर्क का 'मनीमैन' भी कहा जाता था. आरोप है कि उसने शराब बनाने वाली डिस्टिलरी से कमीशन की रकम इकट्ठा करने और उसे सरकारी अधिकारियों समेत दूसरे लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

जांच में यह भी आरोप है कि अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाने के लिए अलग-अलग कंपनियों और वित्तीय व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में नवंबर 2024 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि विकास अग्रवाल फरार चल रहा था.

छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल के जरिए विकास अग्रवाल के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया गया था. इसके बाद यूएई के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत वापस लाया गया.

इस कार्रवाई में सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर काम किया. छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम यूएई पहुंची थी, जहां दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आरोपी को भारतीय टीम के हवाले किया गया. इसके बाद टीम उसे लेकर मुंबई पहुंची.

सीबीआई के मुताबिक, भारतपोल के जरिए इंटरपोल के साथ समन्वय कर फरार अपराधियों को विदेश से वापस लाने की कार्रवाई की जाती है. साल 2019 से अब तक इंटरपोल के जरिए 300 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. इनमें साल 2026 के दौरान अब तक 78 फरार आरोपी शामिल हैं.

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