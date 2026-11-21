मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक बंद मकान से पिता और बेटी के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई. पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या की गई हो सकती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हर संभावित पहलू को खंगाला जा रहा है. यह मामला शुक्रवार को उस समय सामने आया जब एयरोड्रम थाना पुलिस को सूचना मिली कि कल्याणी नगर स्थित एक मकान के अंदर एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घर बाहर से बंद था, जिसके कारण पुलिस को अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश डंडोतिया ने बताया कि 20 नवंबर को शाम करीब चार बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पड़ा है. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की.

युवती की पहचान अक्षता यादव के रूप में

पुलिस जांच में मृत युवती की पहचान अक्षता यादव के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है. हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

जांच के दौरान मिला पिता का शव

पुलिस जब घर के भीतर मामले की जांच कर रही थी, तभी उसी मकान में युवती के पिता का शव भी बरामद हुआ. एक ही घर से पिता और बेटी के शव मिलने के बाद मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है. फिलहाल पुलिस दोनों मौतों के बीच संबंध और घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही है.

हत्या के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश डंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच से युवती की गला घोंटकर हत्या किए जाने के संकेत मिले हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है. फिलहाल इस संदिग्ध दोहरे हत्याकांड के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

घर बाहर से बंद होने पर भी सवाल

जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर बाहर से बंद क्यों था. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

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