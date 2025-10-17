विज्ञापन
रेलवे स्टेशन पर इंतजार नहीं, होगा उत्सव का एहसास, छठ गीतों से गूंजेगा माहौल

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस बार यात्रियों को स्टेशन पर खास तरह की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक होने के साथ ही खास भी हो जाएगी.

इस त्योहार जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे तो गाड़ी का इंतजार करना भारी नहीं पड़ेगा. रेलवे स्टेशन पर कब समय कट जाएगा, इसका पता ही नहीं चलेगा क्योंकि भारतीय रेलवे इस बार यात्रा करने के साथ ही यात्रियों का मनोरंजन भी कराएगी. इसके लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किया गया है.

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस बार यात्रियों को स्टेशन पर खास तरह की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक होने के साथ ही खास भी हो जाएगी. इसके तहत अब स्टेशन कैंपस और होल्डिंग एरिया में चारों तरफ छठ के लोकगीत सुनाई पड़ेंगे, जिससे यात्रियों की और मनोरंजनजक और यादगार बन जाएगी.

स्टेशन पर सुनाई देंगे छठ के गीत 

ये छठ गीत स्टेशन और होल्डिंग एरिया में लगे टीवी स्क्रीन पर सुनाई देंगे. इन एलईडी टीवी स्क्रीन पर भक्ति गीत के साथ ही ट्रेन की जानकारी भी साझा की जाएगी. जैसे- ट्रेन के आने का समय, ट्रेन के जाने का समय और किस प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगी. 

रेलवे के अनुसार, यात्रियों को मनोरंजन की सुविधा नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल जैसी स्टेशन पर मिलेगी. यहां पर स्थाई और अस्थाई होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है. ताकि फेस्टिवल के मौके पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. 

त्यौहारों पर रेलवे चल रहा विशेष ट्रेन

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से 12,000 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, एटीवीएम मशीनें और मोबाइल यूटीएस जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

उन्होंने कहा, “हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रियों की यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो. इसी उद्देश्य से स्टेशन पर मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है. छठ पर्व नजदीक है और इस महापर्व से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. स्टेशन पर छठ मैया के भजन और गीतों से वातावरण को और भी सुखद बनाया जाएगा, ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान एक खास अनुभव मिल सके.”

