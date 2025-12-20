झारखंड : बरहरवा स्टेशन पर फरक्का एक्सप्रेस से 1000 से ज्यादा कछुए बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

झारखंड के साहिबगंज-पाकुड़ रेलखंड के बरहरवा स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू दिल्ली-फरक्का एक्सप्रेस से 1000 से अधिक जीवित कछुए बरामद किए. आरपीएफ ने इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. पूछताछ में पता चला कि ये सभी कछुए वाराणसी (बनारस) से लाए जा रहे थे और इन्हें पश्चिम बंगाल में सप्लाई किया जाना था.

कैसे हुई कार्रवाई?

सूत्रों के मुताबिक, आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि फरक्का एक्सप्रेस में कछुआ तस्करी हो रही है. बरहरवा स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी के दौरान कई बैगों में भरे हुए कछुए मिले. बरामद कछुओं की संख्या 1000 से अधिक बताई जा रही है. इस कार्रवाई से अवैध वन्यजीव तस्करों में हड़कंप मच गया है. आरपीएफ ने बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया है और गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है.