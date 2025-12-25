Vijay Hazare Trophy में आज कहां दिखेगा ROKO का जलवा, किससे टक्कर? जानें सबकुछ

Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय घरेलू क्रिकेट का रोमांच शुक्रवार को फिर से देखने को मिलेगा. जब विजय हजारे ट्रॉफी में फिर से 19 मुकाबले खेले जाएंगे. बुधवार को पहले दिन भी विजय हजारे ट्रॉफी में 19 मैच खेले गए थे. अब शुक्रवार को फिर से कई मुकाबले खेले जाएंगे. बुधवार को विजय हजारे के पहले मैच में रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली ने भी शतकीय पारी खेली थी. ऐसे में शु्क्रवार को फिर से इन दोनों स्टार बल्लबाजों पर नजर रहेगी. शुक्रवार को रोहित-विराट का बल्ला कहां गरजेगा, किसके खिलाफ गरजेगा, जानिए सबकुछ?

दिल्ली की टक्कर गुजरात से होगी

विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को दिल्ली का मुकाबला गुजरात से होगा. यह मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा. इस मैच में विराट कोहली, ऋषभ पंत, इशांत शर्मा, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, प्रियांश आर्या जैसे कई बड़े सितारे खेलते नजर आएंगे. ऐसे में इस मैच पर लाखों क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होगी.

मुंबई की टक्कर उत्तराखंड से

दूसरी ओर विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को मुंबई की टक्कर उत्तराखंड से होगी. इस मुकाबले में रोहित शर्मा पर नजरे टिकी रहेगी. जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में फिर से दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. इस मैच में रोहित शर्मा के साथ-साथ शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

दोनों मुकाबले सुबह 9 बजे शुरू होंगे. दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को भी 19 मुकाबले खेले जाएंगे. ये सभी मुकाबले सुबह 9 बजे से होंगे.

अब जानिए दिल्ली ने पहले मैच में क्या किया

दिल्ली का पहला मुकबला बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश से था, जिसमें आंध्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए. आंध्र प्रदेश की ओर से रिकी भुई ने 122 रनों की पारी खेली. जवाब में विराट कोहली के शानदार शतक के दम पर दिल्ली ने 37.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली. दिल्ली की ओर से विराट कोहली ने 131 रनों की पारी खेली. जबकि प्रियांशु आर्या ने 74 और नीतिश राणा ने 77 रनों की पारी खेली.

मुंबई ने सिक्किम को दी थी शिकस्त

मुंबई का पहला मैच जयपुर में सिक्किम से था. इसमें सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए. सिक्किम की ओर से आशीष थाना ने 87 गेदों पर 79 रनों की पारी खेली. 237 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम से हिट मैन रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 155 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित की दमदार पारी के दम पर मुंबई ने 117 गेंद शेष रहते सिक्किम को 7 विकेट से पीट दिया.

