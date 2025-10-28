विज्ञापन
विशेष लिंक

भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह से चिराग पासवान तक, किसने कैसे मनाया छठ का त्योहार, देखें 10 वीडियो

Chhath Puja: छठ पूजा पर बिहार के दिल्ली तक के घाटों की रौनक देखते ही बन रही थी. उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के साथ ही आस्था के इस महापर्व का समापन हो गया. देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया.

Read Time: 4 mins
Share
भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह से चिराग पासवान तक, किसने कैसे मनाया छठ का त्योहार, देखें 10 वीडियो
Chhath Puja: छठ पूजा के शानदार वीडियो देखें.
नई दिल्ली:

आस्था का महापर्व छठ देशभर में धूमधाम से मनाया गया. दिल्ली से लेकर बिहार तक घाटों पर खूब रौनक देखी गई. लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से मंगलवार सुबह उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. क्या नेता और क्या आमजन, सभी भक्ति के रस में डूबे दिखे. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व का समापन मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हो गया. देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ पर्व कैसे मनाया गया, देखें.

ये भी पढ़ें-दिल्ली से पटना तक घाटों पर रौनक, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का हुआ समापन

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा धूमधाम से मनाई. घाट पर उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने पहुंचीं एक्ट्रेस ने छठ गीत गाया. निर्जला व्रत रखे जाने पर अक्षरा सिंह ने कहा कि उनको पता था कि छठी मईया खुद ही पार लगा देंगी.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने परिवार के साथ छठ पर्व धूमधाम से मनाया. इस दौरान चिराग ने छठ पूजा की महत्वता बताई. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हर बिहारी पूरे उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाता है.

बिहार के जहानाबाद में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर छठव्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया. छठ पर्व को लेकर पूरा शहर भक्ति में नजर आया. हर ओर छठी मइया के गीत गुंजयमान रहे. जिले के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्पित करने के लिए छठव्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी.

छठ व्रतियों ने अपनी मनोकामना पूरा होने पर कई पुरानी परंपराओं का भी पालन किया. संगम घाट की छठ की छटा देखते ही बन रही थी. भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए शहर के दरधा यमुने संगम तट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. संगम तट के दोनों ओर घाटों पर छठव्रतियों के साथ-साथ श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार अर्घ्य देकर भगवान भास्कर को नमन किया.

छठ व्रतियों की सुविधा के लिए दरधा-जमुना संगम तट समेत यूपी के गोरखपुर और वाराणसी में भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई. साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया था.

किशनगंज में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. पूजा के बाद उन्होंने कहा कि यह आस्था का महापर्व है. हमने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. आज मुझे किशनगंज में छठ पूजा मनाने का अवसर मिला. मैं छठी मैया से लोगों के बीच सद्भाव, आपसी प्रेम और सभी के स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूं.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन घाटों पर उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. इस दौरान घाटों की रौनक देखते ही बन रही थी. सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने अपनी पूजा संपन्न की.

देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली. उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे श्रद्धालु पूरी तरह आस्था में डूबे दिखे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इइसके बाद उन्होंने कहा कि छठी मैया का आर्शीवाद सभी भारतवासियों और दिल्ली पर बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा आर्चना कर पाए.

बिहार के अररिया में JDU राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने छठ पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इसके साथ ही उन्होंने छठ पूजा मना रहे लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीं.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja, Chhath Celebration, Chhath Surya Arghya, Chhath Surya Mantra, Chirag Paswan Chhath Puja
Get App for Better Experience
Install Now