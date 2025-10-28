भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह से चिराग पासवान तक, किसने कैसे मनाया छठ का त्योहार, देखें 10 वीडियो

आस्था का महापर्व छठ देशभर में धूमधाम से मनाया गया. दिल्ली से लेकर बिहार तक घाटों पर खूब रौनक देखी गई. लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से मंगलवार सुबह उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. क्या नेता और क्या आमजन, सभी भक्ति के रस में डूबे दिखे. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व का समापन मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हो गया. देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ पर्व कैसे मनाया गया, देखें.
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा धूमधाम से मनाई. घाट पर उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने पहुंचीं एक्ट्रेस ने छठ गीत गाया. निर्जला व्रत रखे जाने पर अक्षरा सिंह ने कहा कि उनको पता था कि छठी मईया खुद ही पार लगा देंगी.
'...छठी मईया खुद ही पार लगा देंगी': NDTV से बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने परिवार के साथ छठ पर्व धूमधाम से मनाया. इस दौरान चिराग ने छठ पूजा की महत्वता बताई. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हर बिहारी पूरे उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाता है.
पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया।
बिहार के जहानाबाद में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर छठव्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया. छठ पर्व को लेकर पूरा शहर भक्ति में नजर आया. हर ओर छठी मइया के गीत गुंजयमान रहे. जिले के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्पित करने के लिए छठव्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी.
उत्तर प्रदेश के जहानाबाद में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठव्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया
छठ व्रतियों ने अपनी मनोकामना पूरा होने पर कई पुरानी परंपराओं का भी पालन किया. संगम घाट की छठ की छटा देखते ही बन रही थी. भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए शहर के दरधा यमुने संगम तट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. संगम तट के दोनों ओर घाटों पर छठव्रतियों के साथ-साथ श्रद्धालुओं ने परंपरा के अनुसार अर्घ्य देकर भगवान भास्कर को नमन किया.
छठ व्रत का महापर्व, सूर्योदय का अर्घ्य
छठ व्रतियों की सुविधा के लिए दरधा-जमुना संगम तट समेत यूपी के गोरखपुर और वाराणसी में भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई. साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया था.
उत्तर प्रदेश | छठ पूजा के आखिरी दिन वाराणसी, गोरखपुर और चंदौली के प्रमुख घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।
(सोर्स: NDRF) pic.twitter.com/u5o7lfqTnG
किशनगंज में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. पूजा के बाद उन्होंने कहा कि यह आस्था का महापर्व है. हमने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. आज मुझे किशनगंज में छठ पूजा मनाने का अवसर मिला. मैं छठी मैया से लोगों के बीच सद्भाव, आपसी प्रेम और सभी के स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूं.
किशनगंज: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन घाटों पर उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया. इस दौरान घाटों की रौनक देखते ही बन रही थी. सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने अपनी पूजा संपन्न की.
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।
देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली. उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे श्रद्धालु पूरी तरह आस्था में डूबे दिखे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इइसके बाद उन्होंने कहा कि छठी मैया का आर्शीवाद सभी भारतवासियों और दिल्ली पर बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा आर्चना कर पाए.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।
बिहार के अररिया में JDU राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने छठ पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने परिवार के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इसके साथ ही उन्होंने छठ पूजा मना रहे लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीं.
अररिया, बिहार: JDU राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "आज, मैं बिहार और देश के सभी लोगों को, जो छठ पूजा मना रहे हैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठी मैया सभी पर कृपा करें, खासकर बिहार पर, ये एक महापर्व है। आज हम उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हमने…
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया.
अयोध्या, उत्तर प्रदेश: छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।
