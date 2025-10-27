छठ महापर्वः डूबते सूर्य को अर्घ्य, आस्था की अद्भुत तस्वीरें देखिए

- बिहार में छठ पर्व के तीसरे दिन गंगा तट और विभिन्न जलाशयों पर बड़ी संख्या में लोग सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे
- पटना नगर निगम में गंगा किनारे लगभग 102 घाटों और कई पार्कों तथा तालाबों पर पूजा की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं
- छठ पूजा के दौरान महिलाएं सूरज देवता को प्रणाम करते हुए शाम के अर्घ्य में श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल हुईं
बिहार में छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं. चार दिवसीय इस महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को बड़ी संख्या में छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा तट सहित विभिन्न तालाबों और जलाशयों तक पहुंचे. पटना नगर निगम क्षेत्र में गंगा किनारे के लगभग 102 घाट तथा करीब 45 पार्क एवं 63 तालाबों को छठव्रतियों के अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है.
छठ पूजा की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और आस्था के इस पर्व पर कई लोग एक साथ घाटों पर पूजा करने पहुंचे.
शाम के अर्घ्य के दौरान सभी महिलाएं सूरज देवता को प्रणाम करते हुए नजर आईं.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार के पटना में छठ पूजा की रौनक देखते ही बनती हैं.
लाखों की तादात में लोग घाटों पर पूजा के लिए पहुंचे हैं. इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं.
केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी इस त्योहार की रौनक दिखाई देती है.
रांची में भी छट के मौके पर मार्केट में रौनक लगी हुई नजर आई.
सभी महिलाएं छठी मइयां और सूर्य देवता की पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं.
साल में एक बार आने वाला छट पूजा का ये पर्व लोगों के लिए बेहद अहमियत रखता है. इस वजह से बिहार में इसे सबसे बड़ा पर्व माना जाता है.
आप सभी को भी छठ पूजा 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं