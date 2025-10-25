विज्ञापन

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी पहनना होता है शुभ? जानिए ट्रेडिशनल लुक और ट्रेंडिंग फैशन आइडियाज

छठ पूजा पर महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी पहनना शुभ होता है. साथ ही हम आपको ट्रेडिशनल लुक और ट्रेंडिंग फैशन आइडियाज भी देंगे, जो आप इस अवसर पर अपना सकते हैं.

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी पहनना होता है शुभ? जानिए ट्रेडिशनल लुक और ट्रेंडिंग फैशन आइडियाज
Chhath Puja 2025

Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2025) सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, जिसमें महिलाएं लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं. इस साल यह पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. छठ पूजा का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं पूरे नियमों और विधि विधान के साथ संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि के लिए पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं. इस खास अवसर पर साज-सज्जा का भी बेहद ध्यान रखना होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा पर महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी पहनना शुभ होता है. साथ ही हम आपको ट्रेडिशनल लुक और ट्रेंडिंग फैशन आइडियाज भी देंगे, जो आप इस अवसर पर अपना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में छठ पूजा के 6 सबसे सस्ते बाजार, देखें यहां पूरी लिस्ट

कौन सा रंग होता है शुभ?

छठ पूजा के अवसर पर महिलाओं के लिए लाल रंग की साड़ी पहनना काफी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो लार रंग सौभाग्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है. इसके अलावा आप ऑरेंज या फिर केसरिया रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग फैशन आइडियाज

छठ के मौके पर आप पारंपरिक लाल बनारसी सिल्क साड़ी स्टाइल कर सकती हैं. इसके अलावा ट्रेंडिंग फैशन की बात करें तो लाइट वेट ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं. इसके साथ एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज और झूमके जैसी मिनिमल ज्वेलरी पूरे लुक में चार-चांद ही लगा देगी.

कम्फर्टेबल और ट्रेडिशनल लुक के लिए आप कॉटन-सिल्क साड़ी पहन सकती हैं. ट्रेंडिंग फैशन के मुताबिक बात करें तो आप  कॉटन-सिल्क साड़ी और कंट्रास्ट कलर का ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं. साथ ही मिनिमल ज्वेलरी इसके साथ काफी अच्छी लगेगी.

इन रंगों से करें परहेज

छठ पूजा के अवसर पर काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग नेगेटिविटी और अशुभता का प्रतीक होता है. ऐसे में इस रंग का प्रयोग करने से बचें. इसके अलावा छठ पर ब्लू या ग्रे रंग भी नहीं पहनना चाहिए. ये रंग उदासी और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए.

