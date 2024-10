डूबे न कार, फ्लाईओवर पर भयंकर कतार! देखिए बारिश के डर से चेन्नई वालों ने ढूंढ निकाला जुगाड़

तमिलनाडु में बारिश से बुरा हाल है. चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में दो दिन से लगातार भारी बारिश (Chennai Rain) हो रही है. जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. भारी बारिश की वजह से चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सुपरस्टार रजनीकांत के बंगले तक में पानी घुस गया है. जगह-जगह पानी भरने से लोगों को अपने वाहन पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है. चेन्नई के एक फ्लाईओवर का वीडियो सामने आया है, जहां पर लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं. मतलब लोग अपने वाहनों को पानी में डूबने से बचाने के लिए फ्लाईओवर का इस्तेमाल पार्किंग की तरह कर रहे हैं.

सामने आए वीडियो में किलो मीटर से भी ज्यादा जगह में फ्लाईओवर पर साइड से गाड़ियां खड़ी हुई हैं. कई रास्तों पर तो फ्लाईओवर के दोनों तरफ वाहन पार्क हैं और बीच में बची खाली जगह से गाड़ियां होकर गुजर रही हैं. इस बीच लगातार बारिश भी हो रही है. वीडियो देखकर लग रहा है कि चेन्नई के लोगों ने तो फ्लाईओवर का अलग ही तरीके से इस्तेमाल कर लिया है.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Drone visuals of cars parked up on the Velachery flyover because of the floods in the city. pic.twitter.com/TxMARs6wrY