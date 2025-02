नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ से मची भगदड़, 18 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची और बड़ा हादसा हो गया. एलएनजेपी अस्पताल के चीफ कैजुएल्टी मेडिकल ऑफिसर (Chief Casualty Medical Officer) ने जानकारी दी कि इस हादसे में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. रेलवे पुलिस के मुताबिक-भीड़ अचानक बहुत ज्यादा आ गई, जिस वजह से ये हुआ. बता दें कि महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन के भीतर और बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी. चश्मदीदों का कहना है कि अचानक भीड़ आई और लोग एक के ऊपर एक चढ़ गए और ये हादसा हो गया. रेलवे ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से व्यथित हूं : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पोस्ट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं. मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों. अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं.

Distressed by the stampede at New Delhi Railway Station. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that the injured have a speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede. — Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2025

स्टेशन पर कोई पुलिस नहीं थी : प्रत्यक्षदर्शी

दिल्ली में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि स्टेशन (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) पर कोई RPF या पुलिस नहीं थी. स्टेशन पर भारी भीड़ थी. 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. मेरे रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेलमंत्री का पोस्ट, स्थिति नियंत्रण में

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीएलएस) पर स्थिति नियंत्रण में है. दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौजूद है. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. अचानक बड़ी भीड़ को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

Situation under control at New Delhi railway station (NDLS)

Delhi Police and RPF reached. Injured taken to hospital. Special trains being run to evacuate sudden rush. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 15, 2025

रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों से मैं बेहद दुखी हूं : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद समाचार. रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों से मैं बेहद दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15, 16 की घटना

ये घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15-16 की है. घटना रात 9:55 बजे की बतायी जा रही है. दो कुंभ स्पेशल ट्रेन डिले हुई थी, जिसके कारण भीड़ ज्यादा बढ़ गई. प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एक्सक्लेटर पर भी भगदड़ मच गई, जिसकी भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. लोगों की चप्पलें और सामान बिखरे पड़े हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हादसे पर जताया दुख

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने पोस्ट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुखद घटना घटी. भगदड़ में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं.

रेलवे डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ​ने कहा, "दो ट्रेनें देरी से चल रही थीं और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के कारण भारी भीड़ जमा हो गई थी. कुछ लोग घायल हुए हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. 15-20 मिनट के अंतराल में भारी भीड़ के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई थी और लोगों ने उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की."

#WATCH | Delhi | DCP Railway KPS Malhotra says, "Two trains were delayed, and due to extra footfall of passengers, the gathering was huge. A few people are injured. As of now, the situation is under control. The situation occurred due to a massive crowd within a span of 15-20… pic.twitter.com/LIEtglO5zv — ANI (@ANI) February 15, 2025

रेलवे प्रयागराज के लिए चला रहा स्पेशल ट्रेनें

उल्लेखनीय है कि संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है, जो 26 फरवरी तक चलेगा. महाकुंभ के चलते रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. रेलवे अधिकारियों ने पिछले दिनों कहा था कि महाकुंभ के दौरान रेलवे रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज के लिए चला रहा है. इसके बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं कि ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं. ट्रेनों में चढ़ने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है.