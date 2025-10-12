विज्ञापन
विशेष लिंक

'जब राजनीति करेंगे तो आरोप लगेंगे ही', रोहिणी के आरोपों पर बोले चंद्रशेखर

रायबरेली में दलित युवक की पीट पीटकर हत्या के मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि, "वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर यह कहा गया कि हम बाबा के लोग है, इससे यह साबित हो जाता है कि यूपी में दलितों की हैसियत क्या है "

Read Time: 2 mins
Share
'जब राजनीति करेंगे तो आरोप लगेंगे ही', रोहिणी के आरोपों पर बोले चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी नाम की युवती के उनके ऊपर लगाए जा रहे शोषण के आरोपों पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब राजनीति करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही. वहीं, बसपा चीफ मायावती की रैली में योगी सरकार की तारीफ किए जाने पर उन्होंने कहा कि, "लगता है मायावती का कोई राज छुपा हुआ है. ना जाने क्यों वो डरी हुई हैं. दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ऐसी सरकार की तारीफ की जा रही है."

'जाति पूछकर और बताकर देश में लोगों को मारा जा रहा'

प्रयागराज पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, "जाति पूछकर और बताकर देश में लोगों को मारा जा रहा है. आज देश में जिस तरह का माहौल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है. सीजेआई के ऊपर जूता फेंके जाने का मामला हो. यह जूता सीजेआई के ऊपर नहीं बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज को पड़ा है. यह घटना देश की खोखली सरकारों का परिणाम है."

'यूपी में दलितों की जान सुरक्षित नहीं'

रायबरेली में दलित युवक की पीट पीटकर हत्या के मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि, "वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर यह कहा गया कि हम बाबा के लोग है, इससे यह साबित हो जाता है कि यूपी में दलितों की हैसियत क्या है और उनकी जान सुरक्षित नहीं है. कल के दिन कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा ये पता नहीं. दलित समाज दबने वाला नहीं है."

चंद्रशेखर ने इशारों में मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि, "न जाने क्यों हमारे बड़े नेताओं ने खुद को कमजोर कर लिया है. आजाद समाज पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े और अन्य वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ेगी." 

वहीं, चंद्रशेखर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जाति के आधार पर वोट वाले बयान पर राय रखी. उन्होंने कहा कि, "देश में लोगों की जाति पूछ कर और बता कर मारा जा रहा है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandrashekhar, Chandrashekhar Ajad, Chandrashekhar Azad Akhilesh Yadav, Chandrashekhar On Yogi, Chandrashekhar On Rohini Allegations
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com