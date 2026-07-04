चंपत राय संत आदमी, उनके साथ विश्वासघात हुआ है: परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा को लेकर कहा कि चंदे का इस्तेमाल अलग-अलग जिलों में अस्पताल और शौचालय बनाने में करना चाहिए. साथ ही उन्होंने चंपत राय को संत बताया. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा कि चंपत राय को मैं 45 सालों से जानता हूं. उनके साथ विश्वासघात हुआ है. चुनाव को लेकर उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, चढ़ावा चोरी को सियासत की डोरी से ना बांधा जाए.

चिदानंद सरस्वती ने कहा कि आने वाला चंदा जमा ही ना हो, उसका अलग-अलग जिलों में अस्पताल और शौचालय निर्माण में खर्च किया जाए. चंदा ब्याज के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयुक्त होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना से पीड़ा है. राम मंदिर सदियों की साधना के बाद बनाया गया है और ये अंदर के लोगों ने कर दिया. चिदानंद सरस्वती ने कहा कि अंधेरा छटेगा, प्रकाश होगा और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा. सनातनी ने बड़े-बड़े आघात सहे हैं, चुनौतियों को स्वीकारा है. लोगों की आस्था और बढ़ेगी.

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष ने कहा कि SIT की तेजी से जांच में जिन लोगों के नाम आए, उन्हें जेल भेजा गया. इस मामले के दोषी नहीं बचने चाहिए. अब जो व्यवस्था बने वो मॉडल बने, नजीर बने. उन्होंने कहा कि मोदी और योगी पर वो अंधेरे में भी विश्वास कर सकते हैं.

चिदानंद सरस्वती के बयान, जिसमें उन्होंने कहा, "एक SIT जांच कर रही और अब दूसरी SIT यानी Sanatan intelligence की जरूरत है ऐसा क्यों?" इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आस्था पर आघात ना पहुंचे, इसके लिए संत समाज को बैठना पड़ेगा. जब भी कुछ होता तो कुछ नया गढ़ने के लिए होता है. हर मंदिर सुदृढ़ हो, ताकि ऐसी घटना ना हो.

साथ ही राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला सामने आने पर उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में कुछ भी होना संभव नहीं है. जांच के लिए बद्रीनाथ में समिति गठित हुई है.

वहीं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि चंदा चोरी करने वालों को महादंड मिलेगा. अभी हिंदुओं को बहुत सावधान रहना है, SIT और जांच एजेंसी, कानून और देश की सरकार पर हमलोगों को पूरा भरोसा रखाना है और निश्चित तौर पर जो दोषी होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी. चंपत राय और बड़े पदाधिकारियों का नाम के लेकर उन्होंने कहा कि जांच में जो निकल कर आएगा, वो सबके सामने आ ही जाएगा.

ये भी पढ़ें: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बदलाव नहीं, नृत्य गोपालदास होंगे शामिल, चंपत राय के इस्तीफे पर होगा फैसला

ये भी पढ़ें: चढ़ावा चोरी के खुलासे से पहले 16-18 लाख और अब 24 लाख तक, राम मंदिर के रोजाना के दान में आया बड़ा बदलाव