ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 242 लिंक किए गए ब्लॉक

- केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के खिलाफ 242 लिंक ब्लॉक कर दिए हैं
- अब तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को बंद कराने की कार्रवाई की गई है
- प्रवर्तन निदेशालय ने डब्बा ट्रेडिंग केस में 34 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं
केंद्र सरकरा ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए ऐसे 242 लिंक ब्लॉक कर दिया है. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने अभी तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइट्स को बंद करा दिया है. आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पारित होने के बाद इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है. आज (शुक्रवार) की कार्रवाई युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुआ प्लेटफॉर्मों से होने वाले वित्तीय व सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए की गई है.
आपको बता दें कि बीते साल भर में देश की जांच एजेंसियों जैसे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन बेटिंग एप्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. पिछले साल ही प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर में डब्बा ट्रेडिंग केस में 34 करोड़ की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी तौर पर अटैच (Indore Dabba Trading Case) की थी. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी. जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं उनमें विशाल अग्निहोत्री, तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामासामी, करण सोलंकी, धवल जैन और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे. यह मामला डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा था.
इस तरह पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय मुंबई की टीम ने गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Parimatch पर बड़ा एक्शन लिया था. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद में 17 जगहों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में लगभग 110 करोड़ रुपये की रकम, जो अलग-अलग लोगों या कंपनियों के बैंक खातों में थी और जिन्हें 'म्यूल अकाउंट' (दूसरों के पैसे रखने और घुमाने के लिए बनाए गए खाते) के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, फ्रीज कर दी गई. साथ ही कई दूसरे जरूरी दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं.
