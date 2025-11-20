बाहर क्यों बैठी हो... छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, VC ने इंजीनियरिंग के 4 छात्रों पर लिया बड़ा फैसला



स्कूल-कॉलेज का माहौल ज्यादा खुलापन वाला होता है. लेकिन कुछ छात्रों के कारण कैंपस का माहौल बिगड़ने की घटनाएं भी सामने आती रही है. इसका एक ताजा मामला कलकत्ता के जादवपुर विश्वविद्यालय से सामने आया है. जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 4 छात्रों के खिलाफ मिली शिकायत पर कुलपति ने बड़ा फैसला लिया है. इन छात्रों का आरोप है कि ये लोग कैंपस में बैठी छात्राओं से साथ छेड़खानी कर रहे थे. जिसके शिकायत मिलने पर कुलपति ने 4 छात्रों की कैंपस में एंट्री बैन कर दी है.

दरअसल कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्राओं से अभद्रता करने, अपशब्द कहने और उनपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी 4 छात्रों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि चारों छात्रों ने 18 नवंबर की शाम को परिसर में कम से कम चार से पांच छात्राओं पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी. इनमें से दो केमिकल इंजीनियरिंग, एक सिविल इंजीनियरिंग और एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का छात्र है.

अधिकारी ने छात्राओं की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि जब समूह के बीच विवाद हुआ तो एक आरोपी ने कथित तौर पर दो लड़कियों पर हमला किया और उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे बाहर क्यों बैठी हैं.

बुधवार को दस छात्रों (जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं) ने चारों पर अभद्रता करने, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दी. इसके बाद कुलपति चिरंजीब भट्टाचार्य ने घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई. अधिकारी ने कहा, 'जांच समिति के रिपोर्ट देने तक चारों के परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.'

