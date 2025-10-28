विज्ञापन
रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.

नई दिल्ली:

एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक (Phosphatic) और पोटाशिक (Potassic) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy) दरों को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट की तरफ से जारी एक नोट के मुताबिक, "कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपए होगी. यह खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपए अधिक है".

सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.

कैबिनेट नोट के मुताबिक, डाई अमोनियम फॉस्फेट (Di Ammonium Phosphate/DAP) और NPKS (Nitrogen, Phosphorus, Potash, Sulphur) ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2025-26 सीजन (01.10.2025 से 31.03.2026 तक लागू) के लिए तय रेट के आधार पर मुहैया करायी जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

सरकार उर्वरक निर्माताओं (fertilizer manufacturers)/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर DAP सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है.

