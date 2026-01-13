विज्ञापन
11 minutes ago

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई इलाकों में तापमान जवाब बिंदु से भी नीचे पहुंच गया है. राजस्‍थान के कुछ शहरों में तापमान जीरो डिग्री के आसपास बना हुआ है. यहां के फतेहपुर में पिछले 24 घंटे का औसत न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री दर्ज किया गया है. साथ ही प्रदेश के 19 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दिल्‍ली में भी शीत लहर के कारण लोगों को भीषण सर्दी का अहसास हो रहा है. इसके साथ ही विभिन्‍न राज्‍यों में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है. हालात ये हैं कि कई जगहों पर कोहरे के कारण वाहनों को रेंग-रेंगकर चलना पड़ रहा है.

Breaking News Updates Live: 

Jan 13, 2026 06:55 (IST)
तुरंत ईरान छोड़ें... ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और कहा कि ईरान भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक रूप ले सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां और चोटें हो सकती हैं. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सड़कें बंद कर दी गई हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित है और इंटरनेट अवरुद्ध है. ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है. एडवाइजरी में कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट की निरंतर रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए, संचार के वैकल्पिक साधनों की योजना बनानी चाहिए और यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो आर्मेनिया या तुर्की के लिए सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने पर विचार करना चाहिए. 

Jan 13, 2026 06:46 (IST)
राजस्‍थान में भीषण सर्दी का दौर, फतेहपुर में -0.4 डिग्री रहा तापमान

राजस्थान में भीषण सर्दी का दौर जारी है. प्रदेश के कई प्रमुख शहर कंपकंपाती सर्दी का प्रकोप झेल रहे हैं. फतेहपुर में पिछले 24 घंटे का औसत न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री रहा. मौसम विभाग ने झुंझनू, सीकर, चूरू, डीडवाना कुचामन में अति शीतलहर और पाले का रेड अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 19 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के मुताबिक अलवर, दौसा, डीग, धौलपुर, भरतपुर, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर और फलोदी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में अगले 3 दिन तक सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि मकर संक्रांति के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रदेश में लूणकरणसर में 0.4, चूरू में 1.3, श्री गंगानगर में 1.4, करौली में 1.5, पिलानी में 1.5, सीकर में 2, नागौर में 2.4, जैसलमेर में 2.5, अलवर में 2.6 और झुंझनू में 2.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. 

