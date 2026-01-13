राजस्थान में भीषण सर्दी का दौर जारी है. प्रदेश के कई प्रमुख शहर कंपकंपाती सर्दी का प्रकोप झेल रहे हैं. फतेहपुर में पिछले 24 घंटे का औसत न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री रहा. मौसम विभाग ने झुंझनू, सीकर, चूरू, डीडवाना कुचामन में अति शीतलहर और पाले का रेड अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 19 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के मुताबिक अलवर, दौसा, डीग, धौलपुर, भरतपुर, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर और फलोदी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में अगले 3 दिन तक सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि मकर संक्रांति के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रदेश में लूणकरणसर में 0.4, चूरू में 1.3, श्री गंगानगर में 1.4, करौली में 1.5, पिलानी में 1.5, सीकर में 2, नागौर में 2.4, जैसलमेर में 2.5, अलवर में 2.6 और झुंझनू में 2.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.