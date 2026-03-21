रमजान के बाद ईद उल फितर का त्योहार सहारनपुर में धूमधाम से मनाया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का त्योहार शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. बड़ी संख्या में ईदगाह पर पहुंचे रोजेदारो ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगा कर ईद की मुबारकबाद दी. इस दौरान स्थानीय सांसद इमरान मसूद, जिलाधिकारी मनीष बंसल, डीआईजी अभिषेक सिंह समेत आला अधिकारी मौजूद रहे. किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ है.