मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला‑कमाल मौला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. बसंत पंचमी (23 जनवरी) और शुक्रवार की नमाज एक ही दिन पड़ने के कारण उठी जटिल स्थिति पर बेंच ने विस्तार से चर्चा की. सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की.

धार स्थित भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद में बसंत पंचमी को होने वाले आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और लगातार निगरानी की जा रही है. संवेदनशील इलाकों में विशेष रूप से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं.

मजिस्ट्रेटों की तैनाती और लगातार गश्त

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्र ने बताया कि किसी भी स्थिति पर त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. पुलिस द्वारा लगातार गश्त, चेकिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें.

देश-दुनिया की इन सभी अहम अपडेट्स पर लगातार नज़र रखने के लिए लाइव ब्लॉग पढ़ते रहें.