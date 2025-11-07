विज्ञापन
मैं राहुल गांधी को नहीं जानती... ब्राजीली महिला ने NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या बताया

INTERVIEW: राहुल गांधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की तस्वीर दिखाकर दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और कई नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में उसका "22 बार इस्तेमाल किया गया". यह महिला मॉडल नहीं बल्कि हेयरड्रेसर है और नाम लारिसा नेरी है.

  • ब्राजील की लारिसा नेरी की 8 साल पुरानी तस्वीर राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों के बाद भारत में वायरल हुई है
  • लारिसा ने NDTV से इंटरव्यू में कहा कि तस्वीर के राजनीतिक उपयोग से उन्हें दुख हुआ, वो किसी नेता को नहीं जानती
  • उनतक मीडिया और आम लोग पहुंचे हैं लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है
"राजनीतिक फायदे के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल से दुखी हूं. भारत छोड़ो, मैं तो आजतक ब्राजील के बाहर भी नहीं गईं."

NDTV के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात लारिसा नेरी ने कही है, जिनकी तस्वीर आजकल भारत में बहुत वायरल है. दरअसल लारिसा नेरी की 8 साल पुरानी एक फोटो कथित वोट चोरी पर राहुल गांधी के ताजा आरोपों के बाद वायरल हुई है. राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महिला की तस्वीर दिखाकर दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और उसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में "22 बार इस्तेमाल किया गया". अब  लारिसा नेरी ने NDTV से बात करते हुए कहा है कि वो न तो कोई मॉडल हैं और न ही दूर-दूर तक उनका राजनीति से कुछ लेना देना है. उन्होंने कहा कि जब उनकी तस्वीर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई तो उन्हें "डर" महसूस हुआ.

लारिसा नेरी को अंग्रेजी नहीं आती और एक ट्रांसलेटर की मदद से उन्होंने NDTV को अपना यह इंटरव्यू दिया है. उन्होंने बताया कि वो मॉडल नहीं हैं बल्कि एक सैलून में हेयरड्रेसर हैं. ब्राजीलियाई महिला ने कहा कि वह कभी भारत नहीं आई और न ही उसने कभी राहुल गांधी के बारे में सुना है.

उन्होंने कहा, "मैं किसी को नहीं जानती. मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं. मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती - ईमानदारी से कहूं तो ब्राजील में भी नहीं. मैं कभी भारत नहीं गई. सच तो यह है कि मैंने ब्राजील भी कभी नहीं छोड़ा."

लारिसा ने कहा कि मीडियाकर्मियों और आम नागरिकों को छोड़कर किसी भी अधिकारी ने अब तक उनसे बात नहीं की है. लारिसा के अनुसार, यह घटना वास्तव में उत्पीड़न का रूप नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह सही था.

उन्होंने कहा, "अगर यह कुछ अच्छा होता जो मेरे काम या मैथियस (फोटोग्राफर मित्र जिसने फोटो ली थी) के काम को बढ़ावा दे रहा होता, तो मुझे बहुत खुशी होती. लेकिन इसका इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए किया गया था. यह जानकर दुख हुआ कि मेरी तस्वीर इस प्रकार की चीज से जुड़ी हुई थी. मुझे नहीं पता कि उत्पीड़न सही शब्द है या नहीं; मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन यह एक हमले की तरह लगा. यह अच्छा नहीं था."

दरअसल लारिसा ने साफ किया कि उसकी वायरल हो रही तस्वीर लगभग आठ साल पहले ली गई थी जब वह लगभग 20 साल की थी. उन्होंने कहा कि उनकी यह तस्वीर उनके एक फोटोग्राफर मित्र मैथियस के लिए खींची थी. उन्होंने कहा,  "मैंने यह तस्वीर अपने एक दोस्त के लिए क्लिक करवाई थी जो उस समय फोटोग्राफर था. मैंने उसकी मदद करने के लिए यह तस्वीर खींचवाई थी. यह मेरे घर के सामने एक दीवार के पास खींची गई थी, इसलिए यह पेशेवर (प्रोफेशनल) भी नहीं थी. मैं कभी मॉडल नहीं थी. वास्तव में, मैं एक हेयरड्रेसर हूं और मैं कई सालों से ऐसा कर रही हूं. मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं जो इस पागलपन के बीच में फंस गई."

पूरी स्टोरी पढ़ें

