बहादुरी, समर्पण और राष्ट्रप्रेम को हमेशा याद रखा जाएगा... वायुसेना ने तेजस के पायलट नामांश स्याल को दी श्रद्धांजलि

वायुसेना ने विंग कमांडर नामांश को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा और उत्कृष्ट कौशल के साथ देश की सेवा की है. उनके व्यवहार में हमेशा गरिमा दिखती थी और उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखते थे.

नई दिल्ली:

वायुसेना ने दुबई एयर शो के दौरान अपनी जान गवाने वाले विंग कमांडर नामांश स्याल श्रद्धांजलि दी है.  भारतीय वायुसेना ने उनके शौर्य को याद करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में वायुसेना ने लिखा है कि विंग कमांडर नामांश स्याल के निधन से हम बेहद व्यथित हैं. दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी जान चली गई. वह एक बेहतरीन लड़ाकू पायलट  थे, जिनकी पहचान अनुशासन, बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए होती थी. 

नामांश ने पूरी निष्ठा से की देश की सेवा

वायुसेना ने विंग कमांडर नामांश को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा और उत्कृष्ट कौशल के साथ देश की सेवा की है. उनके व्यवहार में हमेशा गरिमा दिखती थी और उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखते थे. दुबई में हुए उनके अंतिम सम्मान समारोह के दौरान यूएई के अधिकारी, भारतीय दूतावास के अधिकारी, उनके साथी पायलट और दोस्त मौजूद रहे. इस मौके पर सभी के चेहरे पर शोक था लेकिन विंग कमांडर को याद कर सबके गर्व का एहसास भी कर रहे थे. 

वायुसेना ने कहा कि इस कठिक समय में वह उनके परिवार के साथ खड़ा है. हम उनकी बहादुरी, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रेम को हमेशा याद रखेंगे. उनका जाना एक बड़ी क्षति है, पर उनका योगदान और उनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. 
 

