अदाणी इंटरनेशनल स्कूल में 'Bookflix 2025' शुरू, पद्म भूषण सुधा मूर्ति ने बढ़ाया उत्साह

शांतिग्राम स्थित अदाणी इंटरनेशनल स्कूल (ADIS) में पढ़ने और कहानी सुनाने का सालाना उत्सव 'Bookflix 2025' शुरू हो गया है. यह इस इवेंट का तीसरा और सबसे बड़ा सीजन है, जो रचनात्मकता और पढ़ने की खुशी का जश्न मनाता है. इस भव्य उत्सव का उद्घाटन मशहूर लेखिका, समाजसेविका और पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति ने मुख्य अतिथि के तौर पर किया.

सुधा मूर्ति ने छात्रों को किया प्रेरित

उद्घाटन समारोह में श्रीमती सुधा मूर्ति ने कैंपस में मौजूद 800 छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने लगभग 30 मिनट तक पढ़ने, कल्पना और मूल्यों पर बात की. इसके बाद हुए प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों ने उनकी किताबों, लिखने की प्रक्रिया और जीवन के अनुभवों के बारे में सवाल पूछे. उनकी सादगी ने युवा छात्रों को बहुत प्रभावित किया.

कहानियां हमारे दृष्टिकोण को आकार देती हैं: नम्रता अदाणी

ADIS की प्रमोटर, नम्रता अदाणी ने श्रीमती सुधा मूर्ति का स्वागत किया और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनका धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "हमारी साधारण सी आशा है - आश्चर्य को प्रेरित करना, खुशी जगाना और उन मूल्यों को गहरा करना जो मायने रखते हैं. कहानियां हमारे दृष्टिकोण को आकार देती हैं और दुनिया का अर्थ समझने में मदद करती हैं."

श्रीमती मूर्ति के संदेश की मुख्य बातें:

श्रीमती मूर्ति ने छात्रों को स्कूल में मिलने वाले हर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि ये अनुभव "पत्थरों" की तरह हैं जो बाद के जीवन में "हीरे" बन जाते हैं.

उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे बच्चों को अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के बजाय, अपने रास्ते खुद चुनने की आजादी दें.

श्रीमती मूर्ति ने छात्रों को याद दिलाया कि समय का सम्मान करना, भरोसेमंद होना और प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत को जोड़ना सफलता के लिए आवश्यक है.

श्रीमती मूर्ति ने कहा, "यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि अदाणी इंटरनेशन स्कूल ने पढ़ने को सीखने के केंद्र में रखा है. जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वे सहानुभूति, कल्पना और जीवन के लिए मजबूत नींव का निर्माण करते हैं."

छात्रों ने दिया खास तोहफा

छात्र, अपनी पसंदीदा किताबों जैसे Grandmother's Bag of Stories की लेखिका सुधा मूर्ति से मिलकर बहुत उत्साहित थे. ADIS के छात्रों ने सुधा मूर्ति को उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दो विशेष रूप से तैयार की गई किताबें भेंट की:

प्राइमरी छात्रों की किताब

यह किताब उनके जीवन और कहानियों को IB लर्नर प्रोफाइल से जोड़ती है.

सेकेंडरी छात्रों के लेटर

मूर्ति को सेकेंडरी छात्रों ने कुछ लेटर्स दिए, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि उनके मूल्य और लेखन छात्रों को कैसे प्रेरित करते हैं.

छात्रों ने उन्हें "समवृद्धिः (Samavṛddhiḥ)" नामक एक सहयोगी कलाकृति भी भेंट की, जो ADIS के 'एक साथ बढ़ना' के दर्शन का प्रतीक है.

चार दिन चलेगा उत्सव

अदाणी इंटरनेशनल स्कूल (ADIS) में यह उत्सव (Bookflix 2025) 27 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान ADIS कैंपस को संवादों से सजे एक जीवंत साहित्यिक क्षेत्र में बदल दिया जाएगा.

