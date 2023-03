नवजात का मतलब पूर्ण अवधि और समय पूर्व जन्मे शिशु दोनों से है : बंबई उच्च न्यायालय

खंडपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी का रुख ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण और बीमा पॉलिसी की मौलिक सद्भावना व नैतिकता के विपरीत' था. उसने कहा, “ये दलीलें सरासर बेबुनियाद और भ्रामक हैं. इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता.” पेशे से वकील महिला ने वर्ष 2021 में उस समय बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब बीमा कंपनी ने उसके दावों को अस्वीकार कर दिया था . तब बीमा कंपनी ने कहा था कि पॉलिसी के दायरे में केवल वही नवजात शिशु आते हैं, जो पूर्ण अवधि में पैदा हुए हैं, न कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे.

बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा कि नवजात का मतलब पूर्ण अवधि के बाद जन्मे शिशु (फुल-टर्म बेबी) और समय पूर्व जन्मे शिशु (प्री-टर्म बेबी) दोनों से है.

