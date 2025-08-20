विज्ञापन

बाम्बे हाईकोर्ट में निकली PA की भर्ती, इतनी होगी सैलरी....

Bank jobs 2025 : इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी क्या होगी आइए जानते हैं आगे..

2 mins
इस पद के लिए अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए.

Bombay high court recruitment 2025 : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. जिसके लिए 18 अगस्त 2025 से आवेदन शुरू हो चुका है. इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी क्या होगी आइए जानते हैं आगे..

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए , जिनकी पास लॉ की डिग्री होगी उन्हें वरियता दी जाएगी.

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास हाईकोर्ट में 8 से 10 साल का अनुभव होना जरूरी है. 

आवेदन के लिए आयु सीमा

वहीं, आयु सीमा न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 38 साल होनी चाहिए. इस पद के लिए आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सैलरी क्या होगी

सैलरी की बात करें तो इस पद के लिए हर महीने 67,700 से लेकर 2,08,700 रूपये दिए जाएंगे.

इस पद के लिए चयन इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.

वहीं, आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. 

इस पद के लिए अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए.

नोटिफिकेशन लिंक

Bombay High Court Recruitment 2025, BHC Vacancy 2025, Bombay High Court Vacancy 2025
