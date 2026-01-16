विज्ञापन
आज तय होगा मुंबई का 'बॉस', ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर समेत 29 नगर निकायों के नतीजे भी होंगे जारी, 15931 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 46 से 50 प्रतिशत तक मतदान हुआ है. आज 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी.

मुंबई:

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी. राज्य भर के 893 वार्डों में कुल 2,869 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें भी शामिल हैं. इन निकायों में 3.48 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और मैदान में कुल 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते नजर आए.

गुरुवार को हुए मतदान के बाद औसतन 46-50% वोटिंग दर्ज की गई. मतदान खत्म होने के बाद आए Axis My India, JVC, सकाल और प्रजा जैसे एग्जिट पोल में संकेत दिए गए हैं कि मुंबई बीएमसी पर 27 साल से चला आ रहा ठाकरे गुट का दबदबा कमजोर पड़ सकता है, और BJP+ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है.

सबसे अमीर महानगर पालिका है BMC

बीएमसी आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ देश ही नहीं, एशिया की सबसे समृद्ध नगर पालिका मानी जाती है.

बीएमसी के अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अमरावती समेत कुल 29 नगर निकायों में वोटिंग हुई है. आज के नतीजे तय करेंगे कि महाराष्ट्र के इन शहरी निकायों की कमान अगले पांच वर्षों तक किसके हाथ में होगी.

मतदान और चुनाव से जुड़े अतिरिक्त फैक्ट्स

1. बीएमसी में कितने उम्मीदवार?

बीएमसी की 227 सीटों पर 1,700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

2. पूरे महाराष्ट्र में कितने मतदाता?

कुल 3.48 करोड़ मतदाता 29 निकायों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे.

3. पूरे राज्य में कुल उम्मीदवार?

महाराष्ट्र की 29 नगर निकायों में 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं.

4. वॉर्ड और सीटों का स्ट्रक्चर

कुल 893 वार्डों में कुल 2,869 सीटों पर वोटिंग हुई.

5. वोटिंग टाइमिंग

मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुआ.

6. टर्नआउट फैक्ट्स

राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार कुल 46–50% वोटिंग दर्ज हुई. मुंबई ने केवल 41.08% मतदान किया.
पुणे- 36.95%
नागपुर- 41.23%
छत्रपति संभाजीनगर- 43.67%
नाशिक- 39.64%

7. बीएमसी का बजट फैक्ट

FY 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट ₹74,400 करोड़ से अधिक है

8. 2017 के बाद पहली बार निकाय चुनाव

यह चुनाव महाराष्ट्र में 2017 के बाद पहली बार हुए हैं.

9. कुछ प्रमुख शहर जहां चुनाव हुए

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पनवेल, कल्याण‑डोंबिवली, वसई‑विरार, पुणे, पिंपरी‑चिंचवड, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, सांगली, अमरावती, चंद्रपुर, लातूर, छत्रपति संभाजीनगर आदि.

