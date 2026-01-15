एग्जिट पोल का निचोड़: बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के लिए सबसे खुशी की बात क्या है?

एशिया की सबसे अमीर नगर निगम मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का अगला बॉस कौन होगा, इसे लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है. सामने आए एग्जिट पोल्स के नतीजों पर अगर यकीन करें तो मायानगरी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है. 227 वॉर्ड में बहुमत का आंकड़ा 114 का है और जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 138 सीटें जीत सकती है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला खेमा महज 59 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस को सिर्फ 23 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है.

जनमत पोल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बीएमसी में सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इसके मुताबिक, बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की झोली में 138 सीटें आ रही हैं. वहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और एनसीपी (शरद पवार) के खाते में 62 सीटें आने की संभावना जताई गई है. कांग्रेस को 20 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है. अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं.

सकाल पोल के एग्जिट पोल में बीएमसी चुनाव में बीजेपी-शिवसेना को 119 सीटें, यूबीटी को 75 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस एग्जिट पोल की मानें तो कांग्रेस को 20 से कम सीटों से संतोष करना पड़ सकता है.

उद्धव-राज ठाकरे के लिए राहत की क्या बात है?

एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो मराठी मानुष टीम उद्धव के साथ झुके दिखाई दे रहे हैं. BJP से ज्यादा मराठी वोटर उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले खेमे में जा सकते हैं. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 49 पर्सेंट मराठी वोट मिल सकते हैं. बीजेपी के खाते में 30 पर्सेंट, कांग्रेस को 8 पर्सेंट मराठी वोट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है. शिवसेना को 35 फीसदी छात्रों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है. मजदूर तबके का 33 फीसदी वोट उद्धव सेना को मिल रहा है. 32 फीसदी ऑटो ड्राइवर भी उद्धव के साथ दिख रहे हैं.

बीएमसी चुनाव में किन वोटों से भरी बीजेपी की झोली?

मराठी मानुस भले ही ठाकरे भाइयों पर मेहरबान नजर आ रहे हों, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारतीय वोटरों का झुकाव बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ दिख रहा है. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की मानें तो मुंबई के 68 फीसदी उत्तर भारतीय और 61 फीसदी दक्षिण भारतीय वोटरों ने बीजेपी गठबंधन को चुना है. 30 फीसदी मराठी वोट बीजेपी को मिलते बताए गए हैं. 69 फीसदी गुजराती, राजस्थानी वोट भी बीजेपी की झोली में गिरते नजर आ रहे हैं. अन्य वोटरों के मामले में भी बीजेपी लकी दिख रहा है. ऐसे 66 फीसदी वोट उसे मिलने का अनुमान लगाया गया है.

कांग्रेस के लिए खुशी की बात क्या है?

एग्जिट पोल के नतीजों में मायानगरी में कांग्रेस का मामला ठन-ठन गोपाल वाला दिख रहा है. 227 में से उसे महज 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि एग्जिट पोल का इशारा है कि मुंबई में मुस्लिम वोटरों पर उसकी सबसे अच्छी पकड़ है. कांग्रेस को 41 पर्सेंट मुस्लिम वोट मिल सकते हैं. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन को 12 पर्सेंट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले खेमे को 28 पर्सेंट मुस्लिम वोट मिल सकते हैं.

