दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई, लखनऊ, पटना सहित देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट

सोमवार की शाम राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में लाल किले के पास जोरदार ब्‍लास्‍ट हुआ है. इस घटना में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं जबकि कई लोग घायल हैं. वहीं इस घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आर्थिक राजधानी मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. पुलिस ने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) ने बताया कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है.

मुंबई में बढ़ी चौकसी

आर्थिक राजधानी मुंबई के संवेदनशील इलाकों में गश्‍त कर रही है. कई इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस चप्‍पे-चप्‍पे पर नजर रख रही है. संवेदनशील इलाके जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. बैंगलोर पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. बीडीएस टीमों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में लावारिस वाहनों आदि की जाँच के लिए भेजा गया है. टीमों को मॉल और मेट्रो स्टेशनों पर भी भेजा गया है.

यूपी में रेड अलर्ट

इसी तरह से यूपी के भी कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्‍त कर रही है. राज्‍य के कई बड़े शहरों में भारी पुलिस बल तैनात है. दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जाँच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है.

बिहार जहां पर मंगलवार को दूसरे दौर का मतदान होना है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस और सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. पुलिस करीब से हर घटनाक्रम पर नजर रख रही है.

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी

दिल्ली में हुए धमाके के बाद इंडो- नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. राज्‍य में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के अलावा स्थानीय पुलिस भी हाई अलर्ट पर है. नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा से हर आने जाने वालों पर सशस्त्र सीमा बल सहित खुफिया विभाग की पैनी नजर बनी हुई है. उत्तराखंड में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. उत्तराखंड में सभी जगह पर हाई अलर्ट किया गया है. भीड़भाड़, पर्यटक स्थल, बाजार, रेलवे स्टेशन ,बस स्टैंड ,सब जगह पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है और पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है.



