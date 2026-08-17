कौन हैं गुजरात के हेमांग जोशी, जो तेजस्वी सूर्या की जगह बने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

- वडोदरा से सांसद डॉ. हेमांग जोशी को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है
- डॉ. हेमांग जोशी ने 2013 में बीजेपी जॉइन की और कई संगठनात्मक भूमिकाएं निभाई हैं
- गुजरात से चार नेताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं.
बीजेपी की नई टीम में वडोदरा से सांसद और गुजरात युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ हेमांग जोशी को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. उन्हें तेजस्वी सूर्या की जगह अध्यक्ष बनाया गया है. हेमांग जोशी अभी गुजरात BJP युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और युवा संगठन के युवा चेहरे के तौर पर उनकी भूमिका बढ़ गई है. इससे पहले नेशनल युवा मोर्चा प्रेसिडेंट के पद के लिए भी हेमांग जोशी के नाम पर चर्चा हुई थी. इसलिए नई नेशनल टीम में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई है.
2013 से BJP में डॉ. हेमांग जोशी एक्टिव वर्कर बने हैं.वह पोरबंदर से पढ़ाई के लिए वडोदरा आए थे, M.S. यूनिवर्सिटी में ABVP में थे. 2010-11 में वे ABVP के मीडिया इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर थे.
वे 2013 में एक एक्टिव वर्कर के तौर पर BJP में शामिल हुए और 2022 में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति (सिटी प्राइमरी एजुकेशन कमेटी) में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी पहली जिम्मेदारी मिली. 2015-16 में वे सोशल वर्क फैकल्टी में जनरल सेक्रेटरी थे.
गुजरात से और किसे क्या मिली जिम्मेदारी?
गुजरात से चार नेताओं को नेशनल संगठन में जगह दी गई है. हेमांग जोशी के अलावा वर्षाबेन दोशी को यूथ फ्रंट प्रेसिडेंट बनाया गया है. जगदीश ईश्वरभाई पटेल को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है. वहीं दो पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है.
Heartiest congratulations and best wishes to all the newly appointed office bearers of the Bharatiya Janata Party's National Team.— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 17, 2026
With a blend of experience and energy, this team will give new momentum to the organisation under the guidance of Hon'ble Prime Minister Shri… pic.twitter.com/JaNKozwo4H
बीजेपी के बाकी मोर्चाओं में किसे मिले जिम्मेदारी?
बीजेपी युवा मोर्चा के अलावा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी रूप कुमारी चौधरी को दी है. वह छत्तीसगढ़ से आती हैं. वही ओबीसी मोर्चा की कमान अमरपाल मोर्य को मिली है. वह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बंशीलाल गुर्जर को मिली है. बिहार के शिवेश कुमार राम को एसी मोर्चा की कमान मिली है. उत्तर प्रदेश के कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है.
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