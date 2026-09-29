'घर का किराया देने के नहीं पैसे'- बोलकर शहजाद पूनावाला ने छोड़ी बीजेपी, अब ‘राइज एंड फॉल 2’ में छलका दर्द, स्वरा भास्कर से भी भिड़े

कभी बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला इन दिनों रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2' में नजर आ रहे हैं. उन्होंने कुछ महीने पहले पार्टी छोड़ते हुए कहा था कि उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे. अब सवाल यह है कि ‘राइज एंड फॉल 2' में शामिल होने के बाद उन्हें कितनी रकम मिल रही है. शहजाद पूनावाला का जन्म पुणे में हुआ. उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत के साथ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में काम शुरू किया. पहले कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 2017 में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए. वहां वे राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और मीडिया में काफी सक्रिय रहे.

मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे शहजाद

17 अगस्त 2026 को उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ दिया. उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक दल सैलरी नहीं देते और उनकी बचत खत्म हो चुकी है. शहजाद ने बताया था, 'मेरा मकान मालिक सिर्फ इसलिए फ्री किराया नहीं लेता क्योंकि मैं बीजेपी का नेता हूं. उन्हें किराया चाहिए.' उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में राजनीति में आने से पहले उन्हें नियमित सैलरी मिलती थी और 2024 के चुनाव के बाद प्राइवेट सेक्टर में लौटने का इरादा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 65 करोड़ रुपये बताई जाती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. ‘राइज एंड फॉल 2' में जाने के बाद उन्होंने खुद कहा, 'अच्छा है कि अगले छह हफ्तों तक घर के किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.'

शो के लिए ली मोटी फीस

‘राइज एंड फॉल 2' के लिए शहजाद को कितनी फीस मिली, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में सबसे ज्यादा फीस गौतम गुलाटी को मिली है, 45 लाख रुपये प्रति हफ्ता. 2019 में शहजाद के बड़े भाई तहसीन पूनावाला को बिग बॉस 13 में 21 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिले थे. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शहजाद को भी अच्छी-खासी रकम मिली होगी.

शो में शहजाद को काफी फुटेज मिल रही है. उनके साथ स्वरा भास्कर भी हैं, जिनसे वैचारिक मतभेद पहले से चले आ रहे हैं. पहले एपिसोड में ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई. शहजाद ने स्वरा से कहा कि वे अपने पति को चुनाव जिताएं, तो स्वरा ने जवाब दिया कि उनका राजनीतिक करियर यहां से नहीं सुधरेगा. बाद में जब शहजाद का एक अन्य प्रतियोगी से झगड़ा हुआ तो स्वरा बीच-बचाव करती दिखीं. शहजाद ने स्वरा को अपनी जानी दुश्मन भी बताया.

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