पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन सत्रह सितंबर को है. बीजेपी ने फैसला किया है कि वो सत्रह सितंबर से दो अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी. इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे. देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सफ़ाई की जाएगी. एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे. 75 जिलों में जिला प्रशासन और वन विभाग से अनुमति लेकर नमो वन लगाए जाएंगे. 75 शहरों में नमो पार्क बनाए जाएंगे.

कैसे मनेगा सेवा पखवाड़ा

सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. पीएम मोदी से जुड़ी चुनिंदा किताबें भी वितरित की जाएंगी. कई तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. पीएम मोदी पर बनी डॉक्युमेंट्री दिखाई जाएंगी. वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

कई जगहों पर हैल्थ कैंप लगाने को कहा गया है. दिव्यांगों की मदद के लिए उपकरण भी वितरित होंगे. बीजेपी ने इसके लिए केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है.

इसके साथ ही अलग-अलग बीजेपी से जुड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक भी अपने स्तर पर कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हैं. कइयों ने तो बड़े लेवल पर और अलग तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाने की प्लानिंग कर चुके हैं. ऐसे में देश भर में सत्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है.