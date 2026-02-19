विज्ञापन
विशेष लिंक

रामकृष्ण परमहंस पर रार! BJP-TMC आमने-सामने, CM ममता के सवाल पर मालवीय का पलटवार

ममता बनर्जी के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीति गर्मा गई है. बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है. मालवीय ने ममता बनर्जी के दावों को राजनीति से प्रेरित बताया.

Read Time: 3 mins
Share
रामकृष्ण परमहंस पर रार! BJP-TMC आमने-सामने, CM ममता के सवाल पर मालवीय का पलटवार
  • ममता बनर्जी ने PM मोदी द्वारा रामकृष्ण परमहंस को 'स्वामी' कहने पर सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है.
  • ममता बनर्जी के अनुसार बंगाल की परंपरा में रामकृष्ण परमहंस को 'ठाकुर' कहा जाता है, 'स्वामी' उपसर्ग अनुचित है.
  • अमित मालवीय ने ममता के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और प्रधानमंत्री के संबोधन का समर्थन किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM मोदी पर हमला बोला है. CM बनर्जी ने आरोप लगाया कि महान संत रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें 'स्वामी रामकृष्ण परमहंस' कहकर संबोधित करना बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ है. मुख्यमंत्री के अनुसार, बंगाल की परंपरा में उन्हें 'श्री रामकृष्ण' या 'ठाकुर' कहा जाता है, 'स्वामी' नहीं. 

अब अमित मालवीय का पलटवार

ममता बनर्जी के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीति गर्मा गई है. बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है. मालवीय ने ममता बनर्जी के दावों को राजनीति से प्रेरित बताया.

अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा, 'आपकी अज्ञानता देखकर हम भी स्तब्ध हैं! प्रधानमंत्री ने श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जिन्हें उनके शिष्य श्री रामकृष्ण और 'ठाकुर' भी कहते थे, को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से संबोधित किया. 'स्वामी' उपसर्ग का प्रयोग रामकृष्ण मिशन संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा प्रयुक्त उपाधि के संदर्भ में नहीं है, जो सर्वकालिक महानतम 'स्वामी' के संदेश और शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं. आध्यात्मिकता की एक व्यापक लाक्षणिक और आध्यात्मिक अवधारणा है, जिसे 'अद्वैत वेदांत' के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति और ईश्वर के अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जिसका अभ्यास और प्रचार रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता है. यह श्री श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुभवात्मक, रहस्यवादी और सार्वभौमिक दृष्टिकोण का मूल है. इस संदर्भ में, 'स्वामी' से तात्पर्य उस महान गुरु से है, जिनकी कथामृत आज भी उतनी ही प्रभावशाली, विस्मयकारी और मन को मोह लेने वाली है जितनी तब थी जब वे नश्वर मनुष्यों की इस दुनिया में विचरण करते थे.'

ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट में क्या कहा?

CM ममता बनर्जी ने कहा, 'एक बार फिर स्तब्ध! हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बंगाल के महान व्यक्तित्वों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक प्रदर्शन किया है. आज युगावतार (हमारे युग में ईश्वर का अवतार) श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि है. इस अवसर पर महान संत का सम्मान करते हुए, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके नाम के आगे अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग "स्वामी" जोड़ दिया! जैसा कि सर्वविदित है, श्री रामकृष्ण को व्यापक रूप से ठाकुर (शाब्दिक रूप से, भगवान) के रूप में पूजा जाता था. उनके तपस्वी शिष्यों ने अपने गुरु के निधन के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और उन भिक्षुओं को भारतीय परंपराओं के अनुसार "स्वामी" कहा जाने लगा, लेकिन स्वयं गुरु, आचार्य, को ठाकुर के रूप में ही संबोधित किया जाता रहा. "स्वामी" उपसर्ग रामकृष्ण संघ में उनके शिष्यों के लिए था; लेकिन संघ की पवित्र त्रिमूर्ति ठाकुर-मां-स्वामीजी ही रही. ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव हैं, मां मां शारदा हैं, और स्वामीजी स्वामी विवेकानंद हैं. मैं प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे आधुनिक भारत को आकार देने वाले बंगाल के महान पुनर्जागरणकालीन व्यक्तित्वों के लिए नए उपसर्ग और प्रत्यय न खोजें.'

PM मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, 'स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि. उन्होंने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवनशक्ति के रूप में स्थापित किया, वह हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणापुंज बने रहेंगे.'


ये भी पढ़ें :  गगनयान की सेफ्टी कन्फर्म! अंतरिक्ष से लौटते वक्त ये खास पैराशूट बचाएगा जान, DRDO ने पास किया कड़ा टेस्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramakrishna Paramhansa Controversy, Mamata Banerjee, Amit Malviya, BJP, TMC
Get App for Better Experience
Install Now