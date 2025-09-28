विज्ञापन
दुर्गा पंडाल में 'काबा-मदीना' गीत पर ममता को क्यों घेर रही BJP?

सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा मैसूरु में दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने का मुद्दा भी उठाया.  

दुर्गा पंडाल में 'काबा-मदीना' गीत पर ममता को क्यों घेर रही BJP?
दुर्गा पंडाल में 'काबा-मदीना' गीत पर बवाल
  • कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में CM ममता की मौजूदगी में गीत चलाने पर विवाद
  • राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे हिंदू परंपराओं पर कट्टरपंथी और तुष्टिकरण की राजनीति का संकेत बताया
  • सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम है वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दुर्गा पंडाल को लेकर टीएमसी पर निशाना साध रही है. मामला दुर्गा पंडाल में 'काबा-मदीना' गीत से जुड़ा है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में काबा और मदीना के संदर्भ में एक गीत गाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. साथ ही इसे इसे हिंदू परंपराओं पर कट्टरपंथी और तुष्टिकरण की राजनीति की गहरी छाया बताया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा मैसूरु में दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने का मुद्दा भी उठाया.  उन्होंने कोलकाता के एक पंडाल में हुई घटना को जोड़ते हुए सवाल किया कि क्या यह सब सनातन धर्म के "उन्मूलन" के ‘इंडिया' गठबंधन के प्रयासों का हिस्सा है. बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए एक मुस्लिम महिला मुश्ताक को आमंत्रित करने के निर्णय की आलोचना की थी.

सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार के वक्फ कानून के आलोचकों से सवाल किया कि क्या वे दुर्गा पंडाल में किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करने वाले गीत के गायन को "मधुर, धर्मनिरपेक्ष संगीत" मानते हैं, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी के प्रावधान पर आपत्ति जतायी है. देश को यहां जारी गहरी साजिश के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि उसका उद्देश्य चरमपंथी वोट को खुश करना है.

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसी धर्म की प्रशंसा करना गलत नहीं है, लेकिन जब राज्य की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक दुर्गा पंडाल में ऐसा किया जा रहा है, तो संदेह बढ़ता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अतीत में हिंदू परंपराओं पर निशाना साधा है. उन्होंने गांधी से और बनर्जी से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. 

सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार के कारण हताशा में काम कर रही है. उसने एक दुर्गा पंडाल के आयोजकों को आपरेशन सिंदूर को रेखांकित करने से रोक दिया और उन्हें सरकारी अनुदान देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि टीएमसी द्वारा किया गया अपमान केवल भाजपा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति तक फैला हुआ है.राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्षी नेता अपनी "आदत" के अनुसार फिर से विदेश चले गए हैं और मीडिया को उनकी "संदिग्ध लोगों" से मुलाकात और भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए तैयार रहना चाहिए.

सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओडिशा दौरे की आलोचना करने के लिए कांग्रेस पर भी पलटवार किया, जहां प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो सरकार में है और न ही राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, बल्कि वह अपनी हीन भावना और ईर्ष्या के कारण मोदी पर हमला करती रहती है.भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने भी पंडाल में गीत के चयन के लिए बनर्जी की आलोचना की.

