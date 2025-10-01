देवी मां का जयकारा लगाने में शरमा रहा था काजोल का बेटा, पंडित जी ने भी पकड़ली जिद और...

काजोल इस बार भी महाष्टमी के मौके पर अपने बेटे युग देवगन के साथ दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुईं. लेकिन इस बार सबकी नजरें काजोल से ज्यादा उनके बेटे युग पर रहीं. युग बेहद शर्मीले स्वभाव के हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही बोलते हैं. हाल ही में जब पैपराजी ने उन्हें देखा, तो वह थोड़े इरिटेट हो गए और तस्वीरें खिंचवाने से मना कर दिया. लेकिन दुर्गा पूजा के पंडाल में पंडित जी ने उनकी हिचक को दूर करने का अनोखा तरीका अपनाया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित जी युग देवगन को खींचकर उठाते हैं और मां दुर्गा का जयकारा लगाने के लिए कहते हैं. युग पहले बार-बार मना करते हैं और शर्माते हैं लेकिन आखिरकार वह माइक लेकर ‘दुर्गा माता की जय' बोलते हैं. यह देख काजोल और वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं.

यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “जयकारा बोलने में इतना शरमा रहा है, डायलॉग कैसे बोलेगा?” एक अन्य ने कमेंट किया, “इतने में खुश हो गए, हमारे यहां तो पूरा मंत्र सुनाने पर भी तारीफ नहीं मिलती.” किसी ने मजाक में कहा, “अजय देवगन का बेटा, पर अजीब देवगन.” एक और कमेंट में लिखा, “शुक्र है, भारत माता की जय नहीं बोला.” एक यूजर ने कहा, “भगवान का नाम लेने में इतना ड्रामा!”

काजोल ने बढ़ाया बेटे का हौसला

एक वीडियो में युग अपनी मां काजोल को गले लगाते और उनके कान में कुछ कहते नजर आए. यह देख काजोल ने उन पर खूब प्यार लुटाया. युग की बात करें तो वह 15 साल के हैं और पढ़ाई के साथ-साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू कर चुके हैं. उन्होंने हाल ही में फिल्म ‘कराटे किड: लेजेंड्स' में ली फॉन्ग के किरदार के लिए अपनी आवाज दी है.