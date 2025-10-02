विज्ञापन

काजोल और नीसा ने दुर्गा पूजा में निभाई 'सिंदूर खेला' की रस्म, मां-बेटी के क्यूट वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार

उत्तरी मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पारंपरिक विरासत की एक झलक देखने को मिली, जब अभिनेत्री काजोल और उनकी बेटी नीसा देवगन को 'सिंदूर खेला' की रस्मों को निभाते लोगों ने देखा.

Read Time: 2 mins
Share
काजोल और नीसा ने दुर्गा पूजा में निभाई 'सिंदूर खेला' की रस्म, मां-बेटी के क्यूट वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार
मां काजोल के साथ नीसा देवगन ने निभाई 'सिंदूर खेला' की रस्म
नई दिल्ली:

Kajol Sindoor Khela With Daughter Nysa: उत्तरी मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पारंपरिक विरासत की एक झलक देखने को मिली, जब अभिनेत्री काजोल और उनकी बेटी नीसा देवगन को 'सिंदूर खेला' की रस्मों को निभाते लोगों ने देखा. नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर खेला की रस्म निभाते समय मां-बेटी की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. इस दौरान दोनों ने मीडिया के लिए फोटो भी खिंचवाए. काजोल ने बेटी नीसा के माथे को चूमते हुए फोटो खिंचवाई.

इस दौरान दोनों मां-बेटी पारंपरिक लुक में काफी सुंदर दिख रही थीं. काजोल ने लाल और सफेद रंग की चेक वाली साड़ी पहनी थी और नीसा ने केसरिया रंग का सूट. काजोल अपनी बेटी नीसा को और उनकी सहेलियों को मां दुर्गा की मूर्ति पर सिंदूर लगाने का तरीका बताती दिखाई दीं. बता दें कि सिंदूर खेला दशमी के दिन खेला जाता है. यह एक ऐसी रस्म है जिसमें महिलाएं और युवतियां एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जो समृद्धि और नारी शक्ति का प्रतीक है.

बुधवार को अभिनेत्री काजोल यहां पर अपने बेटे युग के साथ पहुंची थीं. पंडाल में युग अपनी मां काजोल के पास गए, उन्हें गले लगाया और उनके कान में कुछ कहा. इसके बाद अभिनेत्री ने प्यार से अपना हाथ उनके सिर पर फेरते हुए उनकी बातें सुनीं. यहां काजोल और जया बच्चन को बातचीत करते हुए भी देखा गया. दोनों ने फोटो के लिए पोज भी दिए. इसके बाद वह अपनी बहन तनीषा मुखर्जी और रानी मुखर्जी के साथ सेल्फी भी क्लिक करती दिखाई दीं. इस पूरे समारोह के दौरान काजोल अन्य कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत करती नजर आईं.

हर साल सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन मुखर्जी परिवार ही करता है. लगभग सात दशक पहले काजोल की दादी ने ही इस दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, और यह परिवार आज भी इस विरासत को गर्व के साथ संभाले हुए है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kajol, Nysa Devgan, Sindoor Khela, Durga Puja 2025, Dussehra 2025, Kajol And Nysa Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com