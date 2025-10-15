विज्ञापन
बिहार चुनाव: 3 विधायकों के टिकट कटे, 9 पर नए कैंडिडेट, बीजेपी की दूसरी लिस्ट की खास बात

Bihar BJP Candidate List: बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस बार की सूची में पार्टी ने 9 नए कैंडिडेट को टिकट दिया है. वहीं 3 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं.

बीजेपी का बिहार के लिए दूसरी लिस्ट जारी
  • बीजेपी ने बिहार विधानसभा के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इस लिस्ट में 9 नए नाम हैं
  • अलीनगर सीट से प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है
  • बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं, 2 विधायकों को रिपीट किया गया है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस बार तीन सीटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं. बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है. खास बात ये है कि पार्टी ने बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू का पार्टी ने टिकट काट दिया है. इसके अलावा छपरा शहर सीट के सीटिंग विधायक सीएन गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला है. 

इन विधायकों का कट गया टिकट 

बीजेपी ने इस बार अपने बड़बोले विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट काट दिया है. ज्ञानू चार बार से बाढ़ के विधायक रहे हैं. वो कुछ महीने पहले कह चुके थे कि बाढ़ से उन्हें भगवान ही हरा सकता है. इस बीच पार्टी ने वहां से उनका टिकट काटकर डॉ सियाराम सिंह को मैदान में उतार दिया है. छपरा से विधायक सीएन गुप्ता को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है. वो दो बार से छपरा शहर से विधायक थे. उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है. गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर सुभाष सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा है. 

3 नई सीटों पर पार्टी ने उतारे कैंडिडेट 

बीजेपी इसबार के विधानसभा चुनाव में तीन नई सीटों पर चुनाव लड़ेगी. अलगीनगर से मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है. पिछली बार एनडीए गठबंधन में रहते हुए वीआईपी इस सीट से चुनाव लड़ी थी.बनियापुर से केदारनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे. यहां से भी 2020 में वीआईपी चुनाव लड़ी थी. अंगिआंव सीट से बीजेपी ने महेश पासवान को उम्मीदार बनाया है. पिछली बार ये सीट जेडीयू के पास थी.

9 सीटों पर उतारे नए कैंडिडेट 

बीजेपी ने दो विधायकों को दोबारा टिकट दिया है. ये हैं हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद और रोसड़ा विधायक बीरेंद्र कुमार. वहीं पार्टी ने 12 में से 9 कैंडिडेट नए दिए हैं. 

नए उम्मीदवार 

मैथिली ठाकुर -अलीनगर 
रंजन कुमार- मुजफ्फरपुर
सुभाष सिंह- गोपालगंज 
केदारनाथ सिंह- बनियापुर
छोटी कुमारी- छपरा
सियाराम सिंह- बाढ़ 
महेश पासवान -अगिआंव 
राकेश ओझा-शाहपुर
आनंद मिश्रा-बक्सर 

बीजेपी ने अबतक 83 कैंडिडेट के नाम का किया ऐलान

बीजेपी ने पहली सूची में कुल 71 कैंडिडेट ऐलान किया था. दूसरी सूची में पार्टी ने 12 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है. इस तरह पार्टी ने कुल 83 कैंडिडेट उतार दिए हैं. एनडीए में गठबंधन के तहत बीजेपी कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में है. गौरतलब है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरण में वोट पड़ेंगे. 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा. 
 

