40 साल छोटी महिला से दूसरी शादी करने वाले बीजेपी नेता की महीने भर में मौत, पहली बीवी के बर्थडे जश्न से पहले दम तोड़ा

मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीजेपी नेता नईम खान की मौत का मामला गरमाता जा रहा है. 65 साल के नईम खान ने महीने भर पहले ही 25 साल की युवती से शादी की थी. ये उनकी दूसरी शादी थी. बताया जा रहा है कि वो पहली बीबी के बर्थडे का जश्न मनाने के लिए उनके घर जा रहे थे और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया. नईम खान के दूसरे निकाह की कहानी भी नाटकीय रही. दरअसल, रिहाना नाम की युवती ने पिछले महीने पार्षद नईम खान के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद नईम पर कार्रवाई होती, इससे पहले ही नईम और रिहाना साथ में सागर पुलिस स्टेशन पहुंच गए. रिहाना ने अपनी शिकायत वापस ले ली और दोनों का निकाह होने की जानकारी दी.

65 साल के नईम और 25 साल की रिहाना



हालांकि उम्र के 40 साल के फासले के बीच उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आने लगीं. नईम अपनी पहली बीवी से अलग रिहाना के साथ सागर के एक फ्लैट में रह रहे थे. नईम खान को तबियत बिगड़ने पर आनन-फानन में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी. नईम खान रिहाना के शौहर बनने के ऐलान के वक्त बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ वक्त में ही दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ नई शिकायतें पुलिस स्टेशन में दीं. नईम खान की वजह से पार्टी की छवि खराब होने लगी तो भाजपा ने उन्हें निकाल दिया. .

नईम खान के बेटे की हत्या

नईम खान एमपी में पीली कोठी दरगाह ट्रस्ट के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. चार साल पहले उनके इकलौते बेटे इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में दरगाह ट्रस्ट के पूर्व प्रमुख और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इस हत्याकांड में कई लोगों को पकड़ा गया है.

अचानक मौत पर सवाल

बिना किसी गंभीर बीमारी के अचानक उनकी मौत ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके के लोग रिहाना से उनके रिश्तों को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं. कुछ लोग इसे उनकी संपत्ति से जोड़कर देख रहे हैं. सागर पुलिस ने उनकी मौत के मामले की तहकीकात कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही तस्वीर साफ होगी.

बहू ने कहा, परेशान थे ससुर

नईम की बहू शिखा ने कहा है कि उनके ससुर एकदम स्वस्थ थे, लेकिन सुबह अचानक खबर आई की उनकी सेहत खराब हो गई है. उसने बताया कि रिहाना से शादी के बाद से ही वो तमाम विवादों के चलते परेशानी में थे.

रिपोर्ट- हनी दुबे