जमीन हड़पने के लिए किसान को पीटा, थार से कुचला, बेटियों के कपड़े फाड़े, बीजेपी नेता पर आरोप

मध्यप्रदेश में गुना जिले के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक है. आरोप है कि स्थानीय बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने एक किसान की निर्मम हत्या कर दी. जमीन विवाद से शुरू हुआ झगड़ा खूनखराबे में तब्दील हो गया. महेंद्र नगर और उनके साथियों ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से पिटाई की, उसके हाथ-पैर तोड़ दिए और फिर कथित तौर पर थार जीप चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया. महेंद्र नागर वर्तमान में भाजपा का बूथ अध्यक्ष और पूर्व में गुना किसान मोर्चा का पदाधिकारी रहा है.

40 साल के किसान रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, जब रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, महेंद्र नगर और उसके 13-14 साथियों ने डंडों और रॉड से हमला किया और फिर रामस्वरूप पर गाड़ी चढ़ा दी.

बेटियों के साथ भी की दरिंदगी

रामस्वरूप की बेटियां पिता को बचाने दौड़ीं तो उनके साथ भी दरिंदगी की हदें पार कर दी गईं. आरोप है कि लड़कियों को घसीटकर पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें डराने के लिए हवा में फायरिंग की गई.

रामस्वरूप की बेटी ने रोते हुए कहा, “जब मैं पिता को बचाने गई, उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया, कपड़े फाड़ दिए और गोली चलाई ताकि हम डर जाएं.”

उन्‍होंने बताया, “पापा और मम्मी खेत जा रहे थे, तभी महेंद्र, हरीश और गौतम ने हमला किया. फिर उन्होंने पापा पर थार चढ़ा दी. पापा चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका वे सब हथियार लेकर आए थे.”

एक घंटे तक शव को बंधक बनाया

करीब एक घंटे तक रामस्वरूप का शव गांव में बंधक बनाकर रखा गया. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी और उनके आदमी बंदूकें ताने बैठे रहे और किसी को घायल किसान को अस्पताल ले जाने नहीं दिया. आखिर में जब रामस्वरूप को गुना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में महेंद्र नागर का नाम आतंक का पर्याय बन चुका है. ग्रामीण बताते हैं कि “महेंद्र पिछले कई सालों से किसानों की जमीन हड़प रहा था. करीब 25 किसान अपनी जमीन औने-पौने दामों में बेचकर गांव छोड़ चुके हैं और जो विरोध करता है, उसके साथ यही हाल होता है.”

उन्‍होंने बताया कि रामस्वरूप ने झुकने से इनकार कर दिया और यही उनकी मौत की वजह बन गया.

यह घटना 26 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे की है. रात तक पुलिस ने फतेहगढ़ थाने में हत्या, साजिश, मारपीट और महिलाओं की मर्यादा भंग करने की धाराओं में महेंद्र नागर, जितेंद्र नागर और तीन महिलाओं समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

भाजपा नेता सहित 13-14 लोगों ने की मारपीट

बमौरी के एसडीओपी विवेक अष्ठाना ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, “यह घटना ग्राम गणेशपुरा की है. मृतक रामस्वरूप का जमीन विवाद कन्हैया नागर से चल रहा था जो राजस्थान के पचलावड़ा का रहने वाला है. विवादित जमीन भी वहीं छह बीघा है जो पचलावड़ा में है. इसी रंजिश में कन्‍हैया, महेंद्र और करीब 13-14 लोगों ने रामस्वरूप के साथ मारपीट की, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं. उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं और उन पर वाहन चढ़ाया गया है. लड़कियों के साथ भी मारपीट हुई है. उन्हें इलाज के लिए तुरंत गुना लाया गया, लेकिन शाम को रामस्वरूप की मौत हो गई. फतेहगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.”

बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने आरोपी की पार्टी से संबद्धता की पुष्टि की और कहा “हां, महेंद्र नगर पार्टी का कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष है. हमने वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश की है. कानून से ऊपर कोई नहीं है.”