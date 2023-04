भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हनुमान जी की तरह दृढ़प्रतिज्ञ है BJP : स्थापना दिवस पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ काम कर रही है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए Article of Faith है. उन्होंने कहा कि हमारा समर्पण है मां भारती को.. हमारा समर्पण है देश के कोटि-कोटि जनों को... हमारा समर्पण है देश के संविधान को. आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है... नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बन कर अपनी भूमिका निभा रही है.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है. भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया... लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन-रात देश के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन खाते खोलना सामाजिक न्याय के Inclusive Agenda का जीता जगता उदहारण है. 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलना ही तो सामाजिक न्याय है. बिना तुष्टिकरण और भेदभाव किए भाजपा सामाजिक न्याय के इरादों को सच्चे अर्थों में साकार करने वाला एक पर्याय बनकर उभरी है. भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है... इसकी भावना का अक्षरश: पालन करती है. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब है. 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है.

उन्होंने कहा कि आज की मॉडर्न परिभाषा में जिस बात का बार-बार जिक्र किया जाता है, वो है- Can Do Attitude. अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो डगर-डगर पर Can Do Attitude की संकल्पशक्ति ने उनके लिए सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की. 'कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहीं होय तात तुम्ह पाही', यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया, तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए. भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है. पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है. छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है, जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है. एक भारत-श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूलमंत्र रहा है. जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे.. न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति और लोकतंत्र की शक्ति थी.

इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और पार्टी को और आगे ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भाजपा का काम है. आज 8,40,000 बूथ पर भाजपा का बूथ अध्यक्ष मौजूद है. हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई. वहीं गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई.