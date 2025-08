मुझसे ट्यूशन ले लो कि सदन कैसे...राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर जेपी नड्डा ने ऐसा क्यों कहा

संसद के मॉनसून सत्र में आज राज्यसभा में सिक्योरिटी को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली. जब सदन में हंगामा नहीं रुका, तो नेता सदन जेपी नड्डा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "मैं 40 साल विपक्ष में बैठा हूं, मुझसे ट्यूशन ले लो कि सदन कैसे चलता है." उनका यह बयान विपक्ष पर सीधा हमला था, जिसमें उन्होंने विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए. विपक्ष की नारेबाजी पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जब सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही होता है. कार्यवाही में खलल डालना अलोकतांत्रिक है.

#WATCH | Leader of House, Union Minister JP Nadda says, "...I have told these people several times that I was in the Opposition for over 40 years, they should take tuition classes from me. I will tell them how the conduct of the Opposition should be. You have been there for only… https://t.co/bGZECU1BBW pic.twitter.com/e0cL9Zuogh