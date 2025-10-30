BJP ने पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को दी शिकायत

बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणियां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है. हम चुनाव आयोग को राहुल गांधी के उन आपत्तिजनक और पीएम मोदी पर किए गए निजी हमलों की आलोचना करते हैं. हम आयोग से मांग करते हैं कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई करे.

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार की अपनी पिछली कुछ रैलियों में पीएम मोदी को लेकर कई विवादित बयान दिए थे. मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप वोट के लिए पीएम मोदी को नाचने के लिए भी कहेंगे तो वो नाचने लगेंगे. उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है. राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी जब चुनाव होता है तभी बिहार में दिखते हैं, एक बार चुनाव खत्म होने के बाद वो आपको बिहार में नहीं दिखेंगे.

राहुल गांधी ने नालंदा की रैली में भी पीएम पीएम पर निशाना साधा. उराहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने वोट चोरी करके डॉ भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हैं. आपको याद होगा कि इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के बाद ही संविधान खत्म कर देंगे. वोट चोरी के बाद ये बाल-बाल चुनाव जीते. अगर वोट चोरी नहीं की होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिन्दुस्तान पर राज कर रही होती. ये संविधान आपका है. ये कोई नई किताब नहीं है. इसमें हिन्दुस्तान के महापुरुषों की आवाज है. इसको ये खत्म करना चाहते हैं.