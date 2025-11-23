'नीतीश सरकार को हमारा सपोर्ट, लेकिन...', ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता बोले- AIMIM 'BJP की B टीम'

बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात की. अररिया में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "पटना में नीतीश कुमार की सरकार है. बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है. हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे, बशर्ते वो सीमांचल के लोगों के साथ न्याय करें और यहां उग्रवाद को पनपने न दें."

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जब न्याय मांगा जाएगा, तो वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा. सीमांचल की धरती पर हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और आदिवासी भी रहते हैं. मजलिस इन सबके खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रही है..."

ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता बोले- AIMIM 'BJP की B टीम

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. रांची में झारखंड के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, देखिए, कांग्रेस पार्टी की कही हुई एक-एक बात समय-समय पर सही साबित हो रही है. हम लोगों की कही यह बात भी सही साबित हो गई है कि AIMIM पूरे देश में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है."

#WATCH | Ranchi (Jharkhand): On AIMIM President Asaduddin Owaisi's statement, Congress leader Rakesh Sinha says, "... Whatever we said earlier is now being proven right. AIMIM working as the BJP's ‘B team' has now been proved after the Bihar elections..." pic.twitter.com/auqSwL4axx — ANI (@ANI) November 23, 2025

'नीतीश के 20 साल के कार्यकाल में सीमांचल को नहीं मिला न्याय'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ओवैसी साहब के बयान ने खुद इसको साबित कर दिया है. हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं. जो क्षेत्र हैं (सीमाचंल), वो नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में उस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है. अब ओवैसी साहब उस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने चले हैं. मतलब उनको भी कहीं ना कही डर है. और वो बिहार में बीजेपी की बी टीम के रूप में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं.

