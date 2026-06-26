थाईलैंड या सीक्रेट प्लेस... राहुल गांधी हैं कहां, कहीं मिल नहीं रहे? बीजेपी पोस्टर्स शेयर कर कसा तंज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहां है? ये सवाल बीजेपी की अलग-अलग राज्य इकाइयां पूछ रही हैं. तमाम राज्य बीजेपी इकाइयों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे पोस्टर्स शेयर किए गए हैं, जिनमें राहुल गांधी पर कटाक्ष किया गया है. बीजेपी पूछ रही है कि राहुल बाबा हैं कहां? उनको कौन सी जगह पसंद है? बीजेपी ने ये भी पूछा है कि कांग्रेस नेता क्या विदेश गए हैं.

दिल्ली बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर शेयर कर लिखा है- राहुल बाबा को क्या पसंद है? स्वदेश या परदेश. इस पोस्टर पर हाथ में पासपोर्ट लिए राहुल शिप पर बैठे दिख रहे हैं. वहीं ऊपर शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का एक पोस्टर भी है.

मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से शेयर पोस्टर में राहुल गांधी हाथ में एक पासपोर्ट लिए दिख रहे हैं, कैप्शन में लिखा है कि विदेश जाना चाहता हूं, लेकिन चुनाव जीतना भी जरूरी है.

बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है-कांग्रेस के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ में हैं. अगर उनको पता है कि राहुल कहां हैं, तो उनको हमें जरूर बताना चाहिए.

ओडिशा बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए पोस्टर में लिखा है कि क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं या भारत-विरोधी नए प्रोपेगैंडा अभियान के लिए किसी सीक्रेट यात्रा पर हैं?

गोवा बीजेपी की तरफ से जारी पोस्टर में लिखा है कि क्या वे थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं? या किसी सीक्रेट यात्रा पर भारत के खिलाफ नए प्रोपेगैंडा अभियान की योजना बना रहे हैं?

तेलंगाना बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए राहुल गांधी के पोस्टर में लिखा है कि- भारत की आलोचना करो, चीन का महिमामंडन करो, इसे दोहराओ. राहुल की विदेश नीति की कार्यशैली.

