जम्मू-कश्मीर और झारखंड समेत 4 राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार

जम्मू-कश्मीर और झारखंड समेत 4 राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इनमें जम्मू-कश्मीर की दो सीटें शामिल हैं.

नई दिल्ली:

बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को प्रत्याशी बनाया गया है. जबकि नगरोटा विधानसभा सीट से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है. झारखंड की घाटशिला (अनुसूचित जनजाति) सीट से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है. बाबूलाल सोरेन भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं. चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए थे.

ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से जय ढोलकिया को प्रत्याशी बनाया गया है. जबकि तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से लंकाला दीपक रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया है. जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान के आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

