राजस्थान: अंता विधानसभा पर उपचुनाव के लिए सुबह 11 बजे तक 28.74 प्रतिशत मतदान

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा.

  • राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को सुबह सात बजे से कड़ी सुरक्षा में मतदान शुरू हुआ है
  • पहले चार घंटे में 28.74 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जो उत्साहजनक माना जा रहा है
  • इस उपचुनाव में कुल दो लाख अट्ठाईस हजार दो सौ चौसठ मतदाता मतदान कर सकते हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं
जयपुर:

राजस्थान में बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया और पहले चार घंटों में 28 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला. एक अधिकारी ने बताया कि सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और सुबह 11 बजे तक 28.74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा. निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है. सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक वोट डाल रहे हैं. सुबह नौ बजे तक लगभग 5.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

इस सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 2,28,264 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें 1,16,783 पुरुष और 1,11,477 महिलाएं शामिल हैं. मतगणना 14 नवंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनाव मैदान में हैं. यह सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई है.

राज्य की 200 सीट वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास इस समय 118 सीट हैं. कांग्रेस के पास 66, भारत आदिवासी पार्टी के पास चार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास दो और राष्ट्रीय लोकदल के पास एक सीट है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
