बिहार में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, गर्मी के कारण 6 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे स्कूल

बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अत्यधिक तापमान के कारण कल से सभी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे. नई व्यवस्था के तहत स्कूल सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे. दोपहर 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी, जबकि शिक्षक उसके बाद विद्यालय से प्रस्थान करेंगे. यह व्यवस्था ग्रीष्म अवकाश तक लागू रहेगी. ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से संचालित किए जाएंगे.

समय सारणी