Bihar School News: बिहार में सभी सरकारी स्कूलों का बदला गया समय, जानें अब कितने बजे बजेगी पहली घंटी

Bihar Government School Timings: बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है. अब सभी विद्यालय सुबह 9.30 से शुरू होंगे जो कि शाम 4 बजे तक चलेंगे. सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी संशोधित मॉडल समय सारणी से चलेंगे. पहली घंटी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी. ये फैसले राज्य में पड़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए लिया गया है. जारी आदेश के अनुसार सुबह 9.30 से 10 बजे का प्रार्थना का समय होगा. पहली घंटी 10 से 10.40 बजे तक, दूसरी घंटी 10.40 से 11.20 बजे तक, तीसरी घंटी 11.20 से 12 बजे तक चलेगी.

दोपहर 12 बजे से 40 मिनट का मध्यांतर रहेगा, मध्यांतर में ही बच्चों को दोपहर का भोजन परोसा जाएगा. चौथी घंटी 12.40 से 1.20 बजे तक, पांचवीं घंटी 1.20 से दो बजे तक, छठी घंटी दो से 2.40 बजे तक, सातवीं घंटी 2.40 से 3.20 बजे तक और आठवीं घंटी 3.20 बजे से 4 बजे लगेगी, 4 बजे स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी.

बता दें कि बिहार में ठंड का कहर बढ़ा गया है. जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी ठिठक गई है. राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरा और सर्दी दोनों और बढ़ सकते हैं. अगले दो-तीन दिनों तक पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. पटना, पूर्णिया, किशनगंज और कई अन्य जिलों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है.