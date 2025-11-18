विज्ञापन
विशेष लिंक
6 minutes ago
नई दिल्ली:

18 नवंबर 2025 की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं. भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है, लेकिन कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं है. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) के कई चरण होंगे. पहले चरण में पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs) के मुद्दे पर मुख्य फोकस होगा. इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. वर्तमान सरकार 19 नवंबर को भंग होगी और 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस भव्य समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे. कैबिनेट में सीटों के अनुपात में बंटवारा होगा, जिसमें जाति संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर रहेगा. वहीं वैश्विक मोर्चे पर नजर डालें तो बांग्लादेश में तनाव चरम पर है. पूर्व पीएम शेख हसीना को छात्र आंदोलन दमन के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. ढाका में बम विस्फोट और वाहनों में आगजनी की घटनाएं बढ़ीं, स्कूल ऑनलाइन हो गए. अंतरिम सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है और भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है.

Nov 18, 2025 06:56 (IST)
Link Copied
Share

ट्रंप के गाजा पीस प्लान को UN की मंजूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गई है. अमेरिका द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव पर हुए मतदान में इसे बहुमत समर्थन मिला जिसके बाद यह 20-सूत्रीय रोडमैप अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत शांति ढांचा बन गया है.

Nov 18, 2025 06:54 (IST)
Link Copied
Share

भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के करीब

भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं है. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) के कई चरण होंगे. पहले चरण में पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs) के मुद्दे पर मुख्य फोकस होगा.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
DELHI BLAST, INDIA Us TRADE DEAL, Bihar Goverment
Get App for Better Experience
Install Now