बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, 101-101 सीटों पर लड़ेगी BJP-JDU, जानें चिराग-मांझी-कुशवाहा के हिस्से क्या

Bihar NDA seat sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है. रविवार शाम कई दौर की बैठकों के बाद दिल्ली से सीट बंटवारे की घोषणा की गई. बिहार में BJP-JDU 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

बिहार में NDA सीट शेयरिंग का ऐलान.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA ने सीट बंटवारे का ऐलान किया है, जिसमें BJP और JDU 101-101 सीटों पर लड़ेंगे.
  • चिराग की पार्टी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.
  • 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीतीं थीं.
Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है. बिहार में बीजेपी और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. जबकि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. BJP नेता और बिहार चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सीट बंटवारे का ऐलान किया. उन्होंने लिखा- संगठित व समर्पित NDA... आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण पूर्ण किया.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 NDA सीट शेयरिंग का ऐलान

BJP – 101 सीट
JDU – 101 सीट
LJP (रामविलास) – 29 सीट
RLM – 06 सीट
HUM – 06 सीट

विनोद तावड़े ने आगे लिखा कि NDA के सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है. सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से NDA सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं.

विनोद तावड़े की घोषणा के बाद NDA के सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य राजनेताओं ने सीट शेयिरंग की घोषणा सोशल मीडिया मंच पर की है.  

सीट बंटवारे की घोषणा, चिराग से एक्स पर दी जानकारी.

चिराग अपनी पसंद की 3 सीटें लेने में भी कामयाब

NDA सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा फायदे में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं. चिराग अपनी पसंद की 3 सीटें लेने में कामयाब रहे. इन तीन सीटों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची चल रही थी. सूत्रों के अनुसार हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर तीनों सीट लोजपा के खाते में गई है.  

बिहार में JDU-BJP अब जुड़वा भाई 

पहले JDU कम से कम 1 ही सीट बीजेपी से ज़्यादा मांग रही थी. लेकिन फिर कई राउंड की बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का फ़ार्मूला बन गया. बिहार के चुनाव में इस बार करीब 20-30 सीटों पर उम्मीदवारों की स्वैपिंग भी देखने को मिल सकती है. 

पटना पहुंचे जीतन राम मांझी, बोले- हमें जो मिला, उससे हम संतुष्ट

दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने NDA में सीट बंटवारे पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा हमें जो सीट मिला है, हम उससे खुश है. हमको कोई शिकायत नहीं है. किसी अन्य को कितना सीट मिला है वह आलाकमान समझें, हमें जो सीट मिला है हम उस संतुष्ट है.

मालूम हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी, उसे 74 पर जीत मिली थी. वहीं JDU 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीती थी.  जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीट जीतने में सफल रहे थे. तब चिराग एनडीए से अलग थे. उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस बार वो एनडीए के साथ हैं.

