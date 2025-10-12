बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में अंदरखाने गहमागहमी जारी है. दावा तो दोनों गठबंधन कर रहे हैं कि “बहुत जल्द” सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब भी कई उलझनें बाकी हैं. राजनीतिक हलचल अब पटना से निकलकर दिल्ली शिफ्ट हो गई है. रविवार को दोनों खेमों के बड़े नेताओं की बैठकें दिल्ली में होने वाली हैं.

दिल्ली में इस वीकेंड का पूरा सियासी एजेंडा बिहार पर फोकस्ड है. एक तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के रणनीतिकार अपने तालमेल को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं. अगले 48 घंटे यह तय करेंगे कि बिहार चुनाव का समीकरण किस करवट बैठेगा.

Bihar Election LIVE