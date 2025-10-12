विज्ञापन
विशेष लिंक
50 minutes ago
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में अंदरखाने गहमागहमी जारी है. दावा तो दोनों गठबंधन कर रहे हैं कि “बहुत जल्द” सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब भी कई उलझनें बाकी हैं. राजनीतिक हलचल अब पटना से निकलकर दिल्ली शिफ्ट हो गई है. रविवार को दोनों खेमों के बड़े नेताओं की बैठकें दिल्ली में होने वाली हैं.

दिल्ली में इस वीकेंड का पूरा सियासी एजेंडा बिहार पर फोकस्ड है. एक तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के रणनीतिकार अपने तालमेल को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं. अगले 48 घंटे यह तय करेंगे कि बिहार चुनाव का समीकरण किस करवट बैठेगा.

Bihar Election LIVE

Oct 12, 2025 06:55 (IST)
Link Copied
Share

देर रात तक चला मुलाकातों का दौर , मांझी और कुशवाहा से बात बनने की उम्मीद

अपने रूठे सहयोगियों को मनाने के लिए बीजेपी को कल आधी रात तक खासी मशक्कत करनी पड़ी है.  कल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की ओर से उनको दिए जा रहे सीटों के ऑफर पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की थी. उसके बाद देर रात तक भाजपा नेताओं और दोनों सहयोगी के बीच बातचीत का लंबा दौर चला और अब माना जा रहा है कि इन सहयोगियों के साथ बीजेपी की बात बन गई है. 

Oct 12, 2025 06:53 (IST)
Link Copied
Share

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मतों से हारने वाले प्रत्याशी से परहेज किया जाए: तारिक अनवर

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. राज्य में दो चरणों में मतदान होना है. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को कर दी जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान फतेह करने के लिए कमर कस ली है.

इस समय अधिकांश दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में जुटे हैं. इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा अब अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि उम्मीदवारों के चयन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मतों से पराजित उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा. 

Oct 12, 2025 06:51 (IST)
Link Copied
Share

बिहार विधानसभा चुनाव: 16 जिलों के 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शनिवार को उन सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जहां पार्टी चुनाव लड़ने वाली है. पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने किशनगंज स्थित पार्टी दफ्तर में यह ऐलान किया. पार्टी प्रत्याशियों की सूची बाद में जारी करेगी.

एआईएमआईएम ने कुल 16 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जो पार्टी की विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है. यह सूची मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां मुस्लिम वोटरों का प्रभाव निर्णायक माना जाता है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Seat Sharing, NDA
Get App for Better Experience
Install Now