ट्रक में बना रखा था गुप्त तहखाना, अफसर ढूंढ नहीं पाए लेकिन कुत्ते ने सूंघ ली तस्करी की शराब

तस्करों की चालाकी पर डॉग स्क्वायड की सूंघने की ताकत भारी पड़ गई. मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है. हैरानी की बात यह है कि शराब को छिपाने के लिए ट्रक में एक गुप्त तहखाना बनाया गया था, जिसे अफसरों की नजर नहीं पकड़ पाई. लेकिन डॉग स्क्वायड ने अपनी सूंघने की क्षमता से इस तहखाने का पता लगा लिया.

मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है. उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली नंबर की एक ट्रक में विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के आधार पर टीम ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर मलंग स्थान के पास घेराबंदी की. इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन टीम को देखते ही चालक ट्रक लेकर भागने लगा.

अफसरों को नहीं मिला शराब का सुराग

उत्पाद विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को पकड़ लिया. इसके बाद ट्रक की लंबी जांच शुरू हुई, लेकिन काफी देर तक अफसरों को शराब का कोई सुराग नहीं मिला. तभी डॉग स्क्वायड को बुलाया गया. कुत्ते ने सूंघते ही ट्रक में बने गुप्त तहखाने का पता लगा लिया. तहखाना खोलते ही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है. मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि शराब तस्करों के नेटवर्क का पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि अब शराब कारोबार के खिलाफ डॉग स्क्वायड और ड्रोन की मदद ली जा रही है.

