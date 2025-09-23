विज्ञापन
बिहार चुनाव से पहले शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: मुजफ्फरपुर में पति-पत्नी समेत 40 गिरफ्तार
  • विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के लिए ट्रेन और लग्जरी वाहन का उपयोग बढ़ गया है
  • शराब तस्कर अब छोटे-छोटे खेपों में शराब मंगाते हैं ताकि नुकसान की संभावना कम हो सके
  • महिला भी शराब तस्करी में सक्रिय हो गई हैं और ट्रेन के माध्यम से शराब की खेप पहुंचाती हैं
मुजफ्फरपुर :

विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार शराब कारोबारी कभी ट्रेन तो कभी लग्जरी वाहन से शराब की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि चुनाव से पहले ही शराब का भंडारण किया जा सके और फिर चुनाव में शराब को खपाया जा सके लेकिन उनके मंसूबों को इन दोनों मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम लगातार ध्वस्त करते हुए नजर आ रही है और इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी समेत शराब मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. 

ट्रेन और लक्जरी वाहन से हो रही शराब की तस्करी

वहीं अब अगर बिहार में शराब तस्करों की बात की जाए तो शराब तस्करों ने अब शराब तस्करी का ट्रेंड बदल दिया है और अब शराब तस्कर बड़े खेप मंगाने के बजाय लग्जरी वाहन और ट्रेन का उपयोग कर छोटे-छोटे शराब की खेप को मांगाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अगर शराब की खेत पड़ भी जाती है तो फिर शराब कारोबारी को बड़ा नुकसान नहीं होता.

महिला भी जुड़ी शराब तस्करी से

वहीं अब शराब तस्कर महिला को भी शराब तस्करी से जोड़ रहे हैं और अब महिलाएं भी ट्रेन के माध्यम से अलग-अलग राज्यों से शराब की खेप को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच रही है और कई बार मामले में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कई महिला शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

उत्पाद विभाग की कार्रवाई में पति-पत्नी समेत शराब मामले में 40 लोगों की हुई गिरफ्तारी

वहीं विधानसभा चुनाव से पूर्व मुजफ्फरपुर की उत्पाद विभाग की टीम ने महा अभियान चलाते हुए शराब तस्कर पति-पत्नी समेत शराब मामले में अलग-अलग थाना क्षेत्र से 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही दो लग्जरी वाहन से भी भारी मात्रा में विदेशी शराब को जप्त किया गया है.

उत्पाद इंस्पेक्टर ने कहा, मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मध्य नजर इन दिनों उत्पाद विभाग की टीम शराब और शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्र से शराब तस्करी के मामले में पति-पत्नी समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया है सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Bihar Election Liquor Smuggling, Muzaffarpur Liquor Seizure, 40 Arrested Liquor Case, Luxury Car Liquor Smuggling Bihar
